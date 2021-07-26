الرئيس الجزائري يبحث مع قيس سعيد مستجدات الأوضاع في تونس

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بحث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في مكالمة هاتفية الإثنين، مع نظيره التونسي قيس سعيد، مستجدات الأحداث في تونس.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن الرئيسين «تبادلا خلال المكالمة الهاتفية مستجدات الأوضاع في تونس. كما تطرقا إلى آفاق العلاقات الجزائرية التونسية وسبل تعزيزها».

وأعلن الرئيس التونسي إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل المجلس النيابي واختصاصاته لمدّة 30 يوما ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه رئيس الجمهورية.