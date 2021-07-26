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ألمانيا عن أحداث تونس : ليست «انقلابًا»

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ألمانيا عن أحداث تونس : ليست «انقلابًا» ألمانيا عن أحداث تونس : ليست «انقلابًا»

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، ماريا أديبهر، إن بلادها لا ترى أن ما حدث في تونس «انقلابا»، في الوقت الذي أعربت فيه عن قلقها من الاضطرابات السياسية المتصاعدة في تونس، ودعت إلى إعادة البلاد إلى حالة النظام القانوني الدستوري.

وأكدت المتحدثة أن الخارجية الألمانية تنوي إجراء مفاوضات مع السفير التونسي.

وأضافت: نرى أن تونس قد قطعت طريقا مثيرا للإعجاب في السنوات الماضية، إجراء الانتخابات الرئاسية الأخيرة والانتخابات البرلمانية بشكل سلمي يظهر أن الشعب في تونس يريد الديمقراطية، وأن الديمقراطية قد تعززت في تونس منذ عام 2011.

وتابعت: نشعر بقلق بالغ بعد متابعتنا عن كثب لتصاعد العنف في الأيام والأسابيع الماضية وتفاقمه منذ أمس.

وأعلن الرئيس التونسي إعفاء رئيس هشام المشيشي وتجميد عمل المجلس النيابي واختصاصاته لمدّة 30 يوما ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه رئيس الجمهورية.

المصرى اليوم

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