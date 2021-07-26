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أبوالغيط يتلقى اتصالا من وزير خارجية تونس: الجامعة العربية تدعم الشعب التونسي

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أبوالغيط يتلقى اتصالا من وزير خارجية تونس: الجامعة العربية تدعم الشعب التونسي أبوالغيط يتلقى اتصالا من وزير خارجية تونس: الجامعة العربية تدعم الشعب التونسي

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تلقى أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الاثنين، اتصالا هاتفيا من عثمان جراندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة بالجمهورية التونسية.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن الاتصال تناول التطورات التي شهدتها تونس في المرحلة الأخيرة والتي أفضت إلى القرارات الرئاسية التي تم الإعلان عنها مساء أمس.

وأوضح المصدر أن وزير خارجية تونس وضع الأمين العام في الصورة بالكامل من الوضع السياسي الذي تشهده البلاد ومن التفاعلات التي أدت إلى صدور القرارات الرئاسية الأخيرة في ضوء ما شهده الوضع الداخلي من حالة انسداد.

وذكر المصدر أن الأمين العام شكر الوزير التونسي على مبادرته بالاتصال وشرح الوضع، مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به التطورات التونسية من جانب الجامعة العربية ومن جانب الرأي العام العربي كافة.

كما أعرب الأمين العام خلال الاتصال عن دعم الجامعة العربية الكامل للشعب التونسي، وعن تمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب.

المصرى اليوم

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