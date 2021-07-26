السفير اليابانى فى القاهرة يهنىء هداية وسيف عيسى ببرونزيتى التايكوندو

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حرص السفير اليابانى بالقاهرة، نوكى ماساكى على تهنئة بطلا مصر هداية ملاك وسيف عيسى بعد حصولهما على ميداليتين برونزيتين فى منافسات التايكوندو ضمن دورة الألعاب الأوليمبية المقامة حاليا فى اليابان وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة اليابانية صورة للسفير على كوبر قصر النيل ويحمل علم مصر بجوار علم اليابان ووجه تهنئة لبطلا مصر على الإنجاز الذى تحقق فى دورة الألعاب الأوليمبية .

وفازت هادية ببرونزية منافسات فردى السيدات وزن 67 كجم فيما توج سيف عيسى ببرونزية منافسات فردي الرجال وزن 80، ليضرب التايكوندو المصرى موعد مع المجد العالمى ويحفظ ماء وجه البعثة المصرية فى أوليمبياد طوكيو بعد نتائج مخيبة للامال خلال الأيام الثلاثة الأولى لانطلاق الدورة.

ونجحت هداية ملاك فى التتويج بالبرونزية بعد الفوز على اللاعبة الأمريكية بايجي ميكفيرسون بنتيجة 17-6 في مباراة المركز الثالث بعد أن نجحت هديا ملاك في الفوز على ماليا باسيكا لاعبة دولة تونجا في دور الترضية بعدم التكافؤ لتحقق هدايا ملاك الميدالية البرونزية الثانية في مشاركتها الأولمبية بعد تحقيق الميدالية البرونزية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016.

وكانت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو قد خسرت أمام البريطانية لورين ويليامز "المصنفة 3 في البطولة"، 13-12 في الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ونجحت هداية ملاك فى الفوز على الفرنسية مـاجـدة كـيـنـيـن في منافسات دور الـ 16 لوزن 67 كجم 11-10، للتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وفى مباراة أخرى، حقق سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية في منافسات فردي الرجال وزن 80 كجم بأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على لاعب النرويج أندري أوردمان بنتيجة 12-3 في مباراة المركز الثالث ليحقق الميدالية البرونزية الثانية لمصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020

وفي الجولة الأولى حصل سيف على نقطتين دون رد، بينما في الثانية وصل البطل المصري إلى نتيجة 6-0، والثالثة وصلت النتيجة إلى 12-4.

وصعد عيسى لقبل النهائي، عقب فوزه على نظيره الإيطالي سيموني اليسيو بنتيجة 6-5، وكان سيف عيسى قد بلغ ربع النهائي عقب فوزه على الأسترالي جاك مارتون بنتيجة 11-1.