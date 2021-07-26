إصابة 25 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربي بالمنيا

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أصيب 25 شخصا بينهم 7 طلاب، الاثنين، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، عند مدخل قرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص بالمنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بالحادث، فانتقلت سيارات الإسعاف وتبين وقوع الحادث عند مدخل قرية بلنصورة التابعة لمجلس قروى أسمنت بمركز أبوقرقاص، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

وتراوحت جميع الإصابات بين كدمات وسجحات وكسور ما عدا حالة واحدة تعاني من غيبوبة تامة، وتم نقلهم إلى مستشفى أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.