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ليس لدي عصا سحرية.. نجيب ميقاتي: حصلت على ضمانات خارجية لقبول تكليفي برئاسة

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ليس لدي عصا سحرية.. نجيب ميقاتي: حصلت على ضمانات خارجية لقبول تكليفي برئاسة الحكومة ليس لدي عصا سحرية.. نجيب ميقاتي: حصلت على ضمانات خارجية لقبول تكليفي برئاسة

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قال رئيس اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، إنه لم يكن ليقبل التكليف لولا حصوله على «ضمانات خارجية»، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال عون «سنشكل الحكومة المطلوبة».

وأوضح ميقاتي، في تصريح من قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس عون: «أبلغني رئيس الجمهورية نتيجة ​الاستشارات النيابية​ الملزمة وتم تكليفي بتشكيل الحكومة​ ​الجديدة»، شاكرا ​الرئيس عون​ وكل النواب «الذي سماني ومن لم يسميني».

وأضاف: «أريد ثقة الشعب، ثقة كل رجل وسيدة، كل شاب وشابة.. أنا ليس لدي عصا سحرية ولا أستطيع فعل العجائب والمهمة صعبة لكننا سننجح إذا تضافرت كل جهودنا بدون مناكفات ومهاترات واتهامات متبادلة».

وكشف أنه «لولا حصولي على الضمانات الخارجية لم أكن لأقبل هذا التكليف»، وتابع قائلا: «أنا مطمئن.. الوقت حان للحد من تمدد النار، وأنا متأكد أنه بالتعاون مع الرئيس سنشكل الحكومة المطلوبة التي يجب عليها تنفيذ المبادرة الفرنسية والتي هي لمصلحة لبنان والاقتصاد اللبناني حتى ننشل هذا البلد من الانهيار، وأنا وأخذت على عاتقي ألا أتحدث وخير الكلام ما دل».

المصرى اليوم

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