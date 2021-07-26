وزير الرياضة يحتفل بهداية وسيف بصورة جماعية بعد تتويجهما ببرونزيتى التايكوندو بدورة طوكيو

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن
حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تهئنة هداية ملاك وسيف عيسى أصحاب إنجاز الفوز ببروتزيتى التايكوندو فى أوليمبياد طوكيو وقام الوزير بمصافحة النجمين والتقاط صور تذكارية معهم فى صالة النزال التى شهدت حصول هداية على برونزية وزن 67 كجم لمنافسات السديات فيما فاز سيف ببرونزية منافسات فردي الرجال وزن 80.
وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسي بالفوز في منافسات التايكوندو. وحرص وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية علي حضور منافسات التايكوندو ومؤازرة اللاعبين المصريين وحثهم علي الفوز وتقديم أفضل اداء لهم.
وقال الدكتور أشرف صبحي أن اللاعبين سيف عيسي وهداية ملاك شرفوا مصر بادائهم المميز الذي قدموه واحرازهم لميداليتين برونزيتين في اكبر محفل رياضي، مشيرًا اننا ننتظر انجازات أخري في عدد من المنافسات بدورة الألعاب الاولمبية الأيام المقبلة.