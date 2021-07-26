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وزير الرياضة يحتفل بهداية وسيف بصورة جماعية بعد تتويجهما ببرونزيتى التايكوندو بدورة طوكيو

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وزير الرياضة يحتفل بهداية وسيف بصورة جماعية بعد تتويجهما ببرونزيتى التايكوندو بدورة طوكيو وزير الرياضة يحتفل بهداية وسيف بصورة جماعية بعد تتويجهما ببرونزيتى التايكوندو بدورة طوكيو

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حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تهئنة هداية ملاك وسيف عيسى أصحاب إنجاز الفوز ببروتزيتى التايكوندو فى أوليمبياد طوكيو وقام الوزير بمصافحة النجمين والتقاط صور تذكارية معهم فى صالة النزال التى شهدت حصول هداية على برونزية وزن 67 كجم لمنافسات السديات فيما فاز سيف ببرونزية منافسات فردي الرجال وزن 80.

وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسي بالفوز في منافسات التايكوندو. وحرص وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية علي حضور منافسات التايكوندو ومؤازرة اللاعبين المصريين وحثهم علي الفوز وتقديم أفضل اداء لهم.

وقال الدكتور أشرف صبحي أن اللاعبين سيف عيسي وهداية ملاك شرفوا بادائهم المميز الذي قدموه واحرازهم لميداليتين برونزيتين في اكبر محفل رياضي، مشيرًا اننا ننتظر انجازات أخري في عدد من المنافسات بدورة الألعاب الاولمبية الأيام المقبلة.

المصرى اليوم

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