أنشأ صفحات وهمية للنيل من زملائه وقيادته.. إيقاف مسؤول بـ«أوقاف الشرقية» عن العمل

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قرر محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الاثنين، وقف محمد عبدالحفيظ على مصطفى، رئيس قسم الثقافة بإدارة فاقوس ثان بمديرية أوقاف الشرقية، عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، بالنيل من زملائه وقيادته على بعض الصفحات الوهمية التي أنشأها بما لا يليق بعمل الإمام أو غيره.

جاء قرار وزير الأوقاف بناء على مذكرة مديرية أوقاف الشرقية المرفوعة للإدارة المركزية للتفتيش والرقابة.

جدير بالذكر أن مديرية أوقاف الشرقية قد حررت ضد المذكور المحضر رقم (8) أحوال مباحث أول الزقازيق بتاريخ 11 / 7 / 2021م .