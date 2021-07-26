أخبار عاجلة

شهيد الشهامة.. محمد توفى قبل زفافه بعد مصرعه أثناء اخماد حريق منزل أحد الجيران -
تغيب 278 طالبا عن امتحان الدور الثاني في الإعداديه بكفر الشيخ -
محافظ المنوفية يبحث مع مدير الأمن آليات التعاون ومناقشة خطة الانضباط الأمني -
«رحمي» يتابع أعمال المبادرة الرئاسية بقرى «الغربية» -
وزير النقل ومحافظ القاهرة يفتتحان نفق سيارات أسفل سكة حديد طرة التبين -
محافظ بني سويف يتابع سير أعمال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية -
رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة من قطاع الحاسبات والمعلومات بـ«الأعلى للجامعات» -
47 سم تفصل النيل في الخرطوم عن تسجيل أعلى فيضان في التاريخ -
وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج: «ما تصدقوش اللي بيتقال.. إحنا في حرب جامدة» -
متحدث #الصحة: "دلتا" موجود بالمملكة ونتابع عن كثب المتحورات كافة من خلال التسلسل الجيني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«العمال التونسي» يرفض قرارات سعيد ويؤكد: الإخوان تسببوا في تفشي الإرهاب

Print
«العمال التونسي» يرفض قرارات سعيد ويؤكد: الإخوان تسببوا في تفشي الإرهاب «العمال التونسي» يرفض قرارات سعيد ويؤكد: الإخوان تسببوا في تفشي الإرهاب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد حزب العمال التونسي أن الشعب في حاجة ماسة وملحة إلى تغيير عميق ينتشل البلاد من الأزمة الخانقة والشاملة التي تردت فيها جرّاء الخيارات الرجعية المتّبعة طوال العشرية المنقضية، مجددا الدعوة إلى إسقاط منظومة الحكم برمتها، رئاسة وبرلمانا وحكومة، وهو ما يستوجب محاسبتهم وفي مقدمتهم حركة النهضة لما تسببت فيه من خراب اقتصادي وإفلاس مالي وتفشي الفساد والإرهاب والاغتيالات السياسية وإغراق البلاد في التبعية والمديونية وتدمير كل أركان حياة التونسيات والتونسيين.

وأعرب الحزب عن رفضه لقرارات الرئيس قيس سعيد، واعتبر أن تصحيح مسار الثّورة لا يكون بالانقلابات وبالحكم الفردي المطلق، حسب بيان صادر عن الحزب.

وأشار البيان إلى أن ما أقدم عليه الرئيس التونسي وقد كان متوقعا انطلاقا من عدة مؤشرات لعل أبرزها إقحام المؤسسة العسكرية في صراع أجنحة المنظومة، هو من الناحية القانونية خرق واضح للدستور ولأحكام المادة 80 الذي اعتمده ومن الناحية السياسية إجراءات استثنائية معادية للديمقراطية تجسّم مسعى قيس سعيد منذ مدة إلى احتكار كل السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، بين يديه وتدشن مسار انقلاب باتجاه إعادة إرساء نظام الحكم الفردي المطلق من جديد.

وأضاف الحزب أن ما حدث يدخل البلاد في مرحلة جديدة ستزيد من خطورة الأوضاع المتأزمة التي تعاني منها البلاد على جميع الأصعدة بل قد تؤدي إلى سقوطها في دوامة العنف والاقتتال والإرهاب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تغيب 278 طالبا عن امتحان الدور الثاني في الإعداديه بكفر الشيخ

تغيب 278 طالبا عن امتحان الدور الثاني في الإعداديه بكفر الشيخ

محافظ المنوفية يبحث مع مدير الأمن آليات التعاون ومناقشة خطة الانضباط الأمني

محافظ المنوفية يبحث مع مدير الأمن آليات التعاون ومناقشة خطة الانضباط الأمني

«رحمي» يتابع أعمال المبادرة الرئاسية بقرى «الغربية»

«رحمي» يتابع أعمال المبادرة الرئاسية بقرى «الغربية»

وزير النقل ومحافظ القاهرة يفتتحان نفق سيارات أسفل سكة حديد طرة التبين

وزير النقل ومحافظ القاهرة يفتتحان نفق سيارات أسفل سكة حديد طرة التبين