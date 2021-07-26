أخبار عاجلة

شهيد الشهامة.. محمد توفى قبل زفافه بعد مصرعه أثناء اخماد حريق منزل أحد الجيران -
تغيب 278 طالبا عن امتحان الدور الثاني في الإعداديه بكفر الشيخ -
محافظ المنوفية يبحث مع مدير الأمن آليات التعاون ومناقشة خطة الانضباط الأمني -
«رحمي» يتابع أعمال المبادرة الرئاسية بقرى «الغربية» -
وزير النقل ومحافظ القاهرة يفتتحان نفق سيارات أسفل سكة حديد طرة التبين -
محافظ بني سويف يتابع سير أعمال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية -
رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة من قطاع الحاسبات والمعلومات بـ«الأعلى للجامعات» -
47 سم تفصل النيل في الخرطوم عن تسجيل أعلى فيضان في التاريخ -
وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج: «ما تصدقوش اللي بيتقال.. إحنا في حرب جامدة» -
متحدث #الصحة: "دلتا" موجود بالمملكة ونتابع عن كثب المتحورات كافة من خلال التسلسل الجيني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

نائبة عن التيار الديمقراطي التونسي ترحب بقرارت الرئيس وحزبها يعارض

Print
نائبة عن التيار الديمقراطي التونسي ترحب بقرارت الرئيس وحزبها يعارض نائبة عن التيار الديمقراطي التونسي ترحب بقرارت الرئيس وحزبها يعارض

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحبت النائبة عن التيار الديمقراطي التونسي سامية عبو، بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد ووصفتها بالقرارات الدستورية والتاريخية، مؤكدة أن الشعب التونسي ابتهج بهذه القرارات حسب تعبيرها.

وأعرب حزب التيار الديمقراطي عن رفضه لقرارات رئيس تونس قيس سعيد، واعتبرها خارج الدستور، مشيرا إلى أنه يختلف مع تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور ويرفض ما ترتب عنه من قرارات واجراءات خارج الدستور، التي لا يرى حلا إلا في إطاره، داعيا رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية المدنية والمنظمات الوطنية لتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الانسان ومقاومة الفساد السياسي.

وقرر الرئيس التونسي إعفاء رئيس هشام المشيشي وتجميد عمل المجلس النيابي واختصاصاته لمدّة 30 يوما ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه رئيس الجمهورية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب

برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب

عون: مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سالك

عون: مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سالك

الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق

الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق

قيادي بطالبان: الحركة ترغب في انتقال السلطة من الحكومة بطريق تفاوضى

قيادي بطالبان: الحركة ترغب في انتقال السلطة من الحكومة بطريق تفاوضى