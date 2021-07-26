نائبة عن التيار الديمقراطي التونسي ترحب بقرارت الرئيس وحزبها يعارض

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رحبت النائبة عن التيار الديمقراطي التونسي سامية عبو، بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد ووصفتها بالقرارات الدستورية والتاريخية، مؤكدة أن الشعب التونسي ابتهج بهذه القرارات حسب تعبيرها.

وأعرب حزب التيار الديمقراطي عن رفضه لقرارات رئيس تونس قيس سعيد، واعتبرها خارج الدستور، مشيرا إلى أنه يختلف مع تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور ويرفض ما ترتب عنه من قرارات واجراءات خارج الدستور، التي لا يرى حلا إلا في إطاره، داعيا رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية المدنية والمنظمات الوطنية لتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الانسان ومقاومة الفساد السياسي.

وقرر الرئيس التونسي إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل المجلس النيابي واختصاصاته لمدّة 30 يوما ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه رئيس الجمهورية.