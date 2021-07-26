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بعد قرارات قيس سعيد.. الغنوشي يدعو الأمم المتحدة وبرلمانات العالم للتضامن مع «النواب» التونسي

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بعد قرارات قيس سعيد.. الغنوشي يدعو الأمم المتحدة وبرلمانات العالم للتضامن مع «النواب» التونسي بعد قرارات قيس سعيد.. الغنوشي يدعو الأمم المتحدة وبرلمانات العالم للتضامن مع «النواب» التونسي

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تحدث راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب التونسي وزعيم «إخوان تونس»، باسم البرلمان، مبديا معارضته ما قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، معتبرا إياها بأنها انقلاب على الثورة والدستور، وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة، وقال الغنوشي، إنه لم يتم استشارته من قبل قيس سعيّد، فيما كان قد تحدث معه حول تجديد حالة الطوارئ.

ودعا الغنوشي الجيش التونسي والقوات الأمنية إلى الانحياز لصفوف الشعب التونسي والوفاء للقسم بحماية الدستور، كما دعا النواب إلى الدفاع عن قيم الجمهورية وخيار الشعب الحر وفق انتخابات حرة ونزيهة والتمسك بتونس الجديدة الحرة والديموقراطية والرفض المطلق لكل نزوع نحو الحكم الفردي الشمولي والمستبد، ويحثهم على ممارسة اختصاصاتهم الدستورية ومواصلة عملهم اليومي بجانب شعبهم في مواجهة أزمة كورونا وتداعياتها الخطيرة اقتصاديا واجتماعيا، حسب قوله.

كما دعا الغنوشي الشعب التونسي في الداخل والخارج إلى الهدوء والطمأنينة والاستعداد للدفاع عن استقلال تونس وحرية شعبها وتجربها الديمقراطية ومؤسساتها الدستورية المنتخبة، كما دعا مكتب مجلس نواب الشعب هيئات الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي والبرلمان الأفريقي وجميع الهيئات الإقليمية والدولية البرلمانية إلى الوقوف بوضوح مع أول برلمان تونسي منتخب بصفة حرة وديمقراطية ونزيهة ورفض كل دعوة لتعطيل أعماله، حسب بيان الغنوشي.

المصرى اليوم

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