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رئيس جامعة الأزهر يكرم وزيري التعليم والتعليم العالي (صور)

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كرم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الاثنين، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ومنحهما درع الجامعة، كما سلمهما بورتيرهات من إبداع أبناء الجامعة، وذلك على هامش انعقاد المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الأزهر.

ووجه وزيرا التعليم العالي والتربية والتعليم، الشكر لجامعة الأزهر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اليوم خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

ورحب رئيس جامعة الأزهر بوزيرى التعليم العالى والتربية والتعليم، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، إضافة إلى ترحيبه بجميع رؤساء الجامعات المصرية، على هامش استضافة جامعة الأزهر اليوم لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمشاركة جميع رؤساء الجامعات المصرية الحكومية.

رئيس جامعة الأزهر يكرم وزيري التعليم العالي والتربية والتعليم
رئيس جامعة الأزهر يكرم وزيري التعليم العالي والتربية والتعليم
رئيس جامعة الأزهر يكرم وزيري التعليم العالي والتربية والتعليم

المصرى اليوم

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