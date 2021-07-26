أخبار عاجلة

شهيد الشهامة.. محمد توفى قبل زفافه بعد مصرعه أثناء اخماد حريق منزل أحد الجيران -
تغيب 278 طالبا عن امتحان الدور الثاني في الإعداديه بكفر الشيخ -
محافظ المنوفية يبحث مع مدير الأمن آليات التعاون ومناقشة خطة الانضباط الأمني -
«رحمي» يتابع أعمال المبادرة الرئاسية بقرى «الغربية» -
وزير النقل ومحافظ القاهرة يفتتحان نفق سيارات أسفل سكة حديد طرة التبين -
محافظ بني سويف يتابع سير أعمال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية -
رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة من قطاع الحاسبات والمعلومات بـ«الأعلى للجامعات» -
47 سم تفصل النيل في الخرطوم عن تسجيل أعلى فيضان في التاريخ -
وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج: «ما تصدقوش اللي بيتقال.. إحنا في حرب جامدة» -
متحدث #الصحة: "دلتا" موجود بالمملكة ونتابع عن كثب المتحورات كافة من خلال التسلسل الجيني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مسام" ينتزع 369 لغماً في اليمن خلال أسبوع

Print
زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف المناطق

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2021م من انتزاع 369 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، وتنوعت الألغام ما بين 15 لغمًا مضادًا للأفراد، و300 لغم مضاد للدبابات، و34 ذخيرة غير متفجرة، و20 عبوة ناسفة.

ونُزع خلال هذا الأسبوع لغمان مضادان للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع و64 لغمًا مضادًا للدبابات و13 ذخيرة غير متفجرة، إضافة إلى نزع 13 لغمًا مضادًا للأفراد و178 لغمًا مضادًا للدبابات و10 ذخائر غير متفجرة و16 عبوة ناسفة في محافظة مأرب، فيما تم نزع 58 لغمًا مضادًا للدبابات و11 ذخيرة غير متفجرة و4 عبوات ناسفة في مديرية ذباب بمحافظة تعز.
وارتفع عدد الألغام التي تم نزعها خلال شهر يوليو إلى 3.813 لغمًا، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 236 ألف و797 لغمًا.

ويواصل فريق "مسام" جهوده في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي بعشوائية وتسببت بمقتل وإصابة المئات من الأبرياء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد ساعات من كارثة عكار .. الجيش اللبناني يضبط 8 خزانات وقود تحت الأرض

بعد ساعات من كارثة عكار .. الجيش اللبناني يضبط 8 خزانات وقود تحت الأرض

جامعة القصيم تعلن عودة الدراسة حضورياً للعام الجامعي 1443هـ

جامعة القصيم تعلن عودة الدراسة حضورياً للعام الجامعي 1443هـ

في اليوم الثامن.. هجن مكة المكرمة تسيطر على منافسات الفترة الصباحية بمهرجان ولي العهد للهجن

في اليوم الثامن.. هجن مكة المكرمة تسيطر على منافسات الفترة الصباحية بمهرجان ولي العهد للهجن

"دلتا" يتفشى على نطاق واسع في الأراضي الفلسطينية

"دلتا" يتفشى على نطاق واسع في الأراضي الفلسطينية