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شهيد الشهامة.. محمد توفى قبل زفافه بعد مصرعه أثناء اخماد حريق منزل أحد الجيران
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الأحد 15 أغسطس 2021 03:24 مساءً
تغيب 278 طالبا عن امتحان الدور الثاني في الإعداديه بكفر الشيخ
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الأحد 15 أغسطس 2021 03:19 مساءً
محافظ المنوفية يبحث مع مدير الأمن آليات التعاون ومناقشة خطة الانضباط الأمني
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الأحد 15 أغسطس 2021 03:19 مساءً
«رحمي» يتابع أعمال المبادرة الرئاسية بقرى «الغربية»
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الأحد 15 أغسطس 2021 03:19 مساءً
وزير النقل ومحافظ القاهرة يفتتحان نفق سيارات أسفل سكة حديد طرة التبين
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الأحد 15 أغسطس 2021 03:19 مساءً
محافظ بني سويف يتابع سير أعمال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية
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الأحد 15 أغسطس 2021 03:19 مساءً
رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة من قطاع الحاسبات والمعلومات بـ«الأعلى للجامعات»
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الأحد 15 أغسطس 2021 03:19 مساءً
47 سم تفصل النيل في الخرطوم عن تسجيل أعلى فيضان في التاريخ
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الأحد 15 أغسطس 2021 03:19 مساءً
وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج: «ما تصدقوش اللي بيتقال.. إحنا في حرب جامدة»
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الأحد 15 أغسطس 2021 03:19 مساءً
متحدث #الصحة: "دلتا" موجود بالمملكة ونتابع عن كثب المتحورات كافة من خلال التسلسل الجيني
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الأحد 15 أغسطس 2021 03:11 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الرئيس التونسي يصدر أمرا بإعفاء رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والعدل من مناصبهم - تعليق أسماء ريحان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 26 يوليو 2021 04:49 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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