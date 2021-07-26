البطل سيف عيسى.. «كاره السباحة الذي يخشى مواجهة منافس أيسر»

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ترك لعبة السباحة وهو في الخامسة من عمره، لعدم رغبته في الاستيقاظ مبكرًا والتذمر من نزول حمام السباحة شتاءً في ظل برودة الجو والمياه، فأبلغ والدته بالبحث عن لعبة أخرى، وكأن الأقدار شاءت بقذف كُره رياضة السباحة في قلبه، كي يكون له شأن عظيم في لعبة أخرى يحصد من خلالها الميداليات ويُسعد من خلال ممارستها أسرته بل أسر الشعب المصري بأكمله.

البطل المصري سيف عيسى يكتب التاريخ ويحقق ميدالية ثانية باسم مصر في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، ويتزين ببرونزية التايكوندو بعد التفوق على منافسه النرويجي عصر اليوم الإثنين.

سيف عيسى من مواليد الخامس عشر من يونيو من عام 1988 بالقاهرة، وويدرس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

يقول سيف عيسى في لقاء تليفزيوني قبل سنوات ماضية: «اصطحبتي والدتي إلى النادي كي أمارس لعبة والبداية كانت مع السباحة ولكني لم أحبها، الاستيقاظ في توقيت المبكر والنزول في المياه الباردة كان أمرا مزعجا لي، فأبلغت والدتي بضرورة تغيير اللعبة».

وأكمل: «كنت طفلا مشاغبا للغاية، أحب الألعاب العنيفة والتحدي، لذا وقع اختياري على التايكوندو وأنا في سن السادسة».

سيف عيسى يعتبر أن مواجهة منافس صاحب قدم يسرى هو أصعب أمر بالنسبة له في عالم التايكوندو، مؤكداً أن اليساري دائمًا يتمتع بموهبة كبيرة وبأشياء غير متوقعة عكس من يلعب بقدمه اليمنى.

في الثامنة عشرة من عمره حصل على برونزية أولمبياد للشباب عام 2016، لتكون هي بمثابة الحافز الذي دفعه للمزيد من الميداليات، أبرزها فضية الجائزة الكبرى في المغرب 2017، وذهبية وزن 80 كيلوجرامًا ببطولة لوكسمبورج المفتوحة و4 ميداليات أخرى في بطولة الجائزة الكبرى، وبرونزية الجائزة الكبرى أيضاً في مانشستر.

صاحب الطول الفارع سيف عيسى أكد أنه لم يكن يستفيد من طوله في السابق قبل أن يتدرب مع مدير فني إسباني هو من جعله يستفيد بشكل أكثر من طول قامته.

البطل المصري أصيب بالإحباط بعدما فشل في التأهل لدورة ريو دي جانيرو عقب الخسارة على يد منافسه المالي في مباراة حاسمة، مشيراً إلى أنها كانت المباراة الأصعب في تاريخه، وقرر بعدها ألا يعتمد على مواجهات التصفيات كي يكون ضمن كوكبة الأبطال المشاركين في الأولمبياد والاعتماد على التصنيف العالمي والأولمبي وهو ما نجح فيه بالفعل.

وفجّر سيف المفاجأة قبل 4 أشهر فقط من انطلاق أولمبياد طوكيو، معلناً عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الحاجة إلى راعٍ رسمي، حيث سرد سيرته الذاتية كاملةً تحت عنوان «أبحث عن راعي».

سيف عيسى أثلج صدور الشعب المصري بميدالية ثانية في دورة طوكيو، وسار على نهج مواطنته هداية ملاك التي قصّت شريط ميداليات أحفاد الفراعنة في بلاد الشمس المشرقة، لتبقى مصر دومًا مصنع وأرض الأبطال.