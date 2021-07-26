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خلال 24 ساعة.. العراق يسجل أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا

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خلال 24 ساعة.. العراق يسجل أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا خلال 24 ساعة.. العراق يسجل أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا
12180 إصابة جديدة و60 حالة وفاة إضافية

خلال 24 ساعة.. العراق يسجل أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل أعلى حصيلة يومية بأعداد المصابين بكورونا منذ ظهور الفيروس عام 2019.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أنها "سجلت 12180 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما تماثلت 9966 حالة للشفاء".
وأضافت، أن "86531 شخصًا تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأشارت وزارة الصحة العراقية، إلى أنها "سجلت 60 حالة وفاة جديدة في عموم البلاد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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