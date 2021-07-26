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عطاطرة لـ"سبق": تنوع توصيات "الصحة العالمية" بسبب المستجدات العلمية

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عطاطرة لـ"سبق": تنوع توصيات "الصحة العالمية" بسبب المستجدات العلمية عطاطرة لـ"سبق": تنوع توصيات "الصحة العالمية" بسبب المستجدات العلمية
أكدت أن المنظمة توصي بعدم خلط اللقاحات إلا في حالة عدم توافرها

عطاطرة لـ

أكدت الدكتورة تسنيم عطاطرة ممثل منظمة الصحة العالمية ومدير مكتب المنظمة في مملكة البحرين، أن توصيات المنظمة المتعلقة باللقاح تأتي متوافقة مع ما يستجد من دراسات وأبحاث علمية.

وقالت في تصريح لـ"سبق": "المنظمة تؤكد إمكانية إعطاء لقاح فايزر كجرعة ثانية لأسترازينيكا، وذلك في حال لم تتوفر أسترازينيكا كجرعة ثانية فقط".

وأضافت: "هناك دراسة تقوم بها جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة للتأكد من مأمونية خلط لقاح أسترازينيكا مع لقاحات أخرى مثل فايزر وموديرنا".

وتابعت: "المنظمة توصي بأفضلية عدم خلط اللقاحات واستخدام جرعتين من لقاح واحد إلا في حال عدم التوفر".

من جانبه أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بجهود المملكة في تنظيم الحج.

وقال: "لقد أنجزوا عملاً رائعًا وبذلوا ما بوسعهم خلال موسم الحج الحالي والسابق، ولا توجد مخاطر بمستوى صفر في الحياة، ولكن المملكة بذلك ما بوسعها والمنظمة تدعم جهودها وستستمر في دعمها مستقبلاً".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي التابع للفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بمملكة البحرين، بحضور المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وتسنيم عطاطرة ممثل منظمة الصحة العالمية، ومدير مكتب المنظمة في مملكة البحرين، ووزيرة الصحة البحرينية فائقة بنت سعيد الصالح، ووكيل وزارة الصحة البحرينية الدكتور وليد خليفة المانع، حيث تم التطرق لجهود مملكة البحرين في مواجهة مدعمة بالأرقام والإحصائيات.

ولقيت الجهود المقامة إشادة واسعة من منظمة الصحة العالمية على لسان مديرها العام الذي زار مراكز الفحص والعزل والعلاج والتطعيم، وأشاد بها، مؤكداً أنها تعكس اهتمام مملكة البحرين وكفاءتها العالية في التعامل مع الجائحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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