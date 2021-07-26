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"الأرصاد" تتوقع استمرار الأمطار على 7 محافظات في "جازان"

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"الأرصاد" تتوقع استمرار الأمطار على 7 محافظات في "جازان" "الأرصاد" تتوقع استمرار الأمطار على 7 محافظات في "جازان"
أشارت إلى أنه ستكون مصحوبة بالبرد وتدني مستوى الرؤية

تشهد عدد من محافظات "جازان" هطول أمطار من غزيرة الى متوسطة، استمرارًا للحالة المطرية التي تتعرض لها المنطقة خلال هذه الأيام.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار ما بين غزيرة ومتوسطة على سبع محافظات بجازان، تشمل "أحد السارحة، الدائر الريث، العارضة، العيدابي، فيفا وهروب".

وذكر أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم وتكون مصحوبة بالبرد والسيول وتدنٍ في مستوى الرؤية.

وكان المركز قد بين في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير، وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران الباحة ومكة المكرمة، فيما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، وكذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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