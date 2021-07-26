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شاهد.. إعادة غرس 35 شجرة جرفتها السيول في الأفلاج

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بجهود من بلدية الأحمر ومكتب البيئة والزراعة

شاهد.. إعادة غرس 35 شجرة جرفتها السيول في الأفلاج

أُعيد غرس 35 شجرة جرفتها السيول مؤخرًا في الأفلاج.

جاء ذلك، بجهود من بلدية الأحمر ومكتب البيئة والزراعة والمياه بالمحافظة ورابطة الأفلاج الخضراء.

وتنسق رابطة الأفلاج الخضراء، مع مكتب الزراعة وبلديات المحافظة بالعمل على تأهيل وإعادة الأشجار التي تضررت خلال فترة هطول الأمطار وجريان السيول التي شهدتها المحافظة ومراكزها مؤخرًا.

وذلك للحفاظ على الأشجار والحد من التصحر وتعزير الوعي لدى المجتمع بأهمية بالأشجار، والعمل على خطة لإعادة غرس ودعم الأشجار المقتلعة في بعض الأودية والشعاب بالمحافظة.

شاهد.. إعادة غرس 35 شجرة جرفتها السيول في الأفلاج

شاهد.. إعادة غرس 35 شجرة جرفتها السيول في الأفلاج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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