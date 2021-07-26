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بمقر رئاسة البعثة في طوكيو.."الفيصل" يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية البولندية

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التقى رئيس الاتحاد الدولي للسباق الثلاثي والأمين العام للاتحاد الدولي

بمقر رئاسة البعثة السعودية في طوكيو..

التقى الأميرعبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية وبحضور النائب الأمير فهد بن جلوي برئيس اللجنة الأولمبية البولندية أندريه كرازنتشي, وتم خلال اللقاء مناقشة تعزيز سبل التعاون بين اللجنة الأولمبية السعودية واللجنة الأولمبية البولندية في لقاء جمعهم اليوم بمقر رئاسة البعثة السعودية في العاصمة اليابانية.

كما استقبل "الفيصل" اليوم رئيس الاتحاد الدولي للسباق الثلاثي (الترايثلون) مارسيول كاسادو، والأمين العام للاتحاد الدولي انطونيو أريماني، وذلك في مقر رئاسة بعثة السعودية في طوكيو.

بمقر رئاسة البعثة السعودية في طوكيو..

بمقر رئاسة البعثة السعودية في طوكيو..

بمقر رئاسة البعثة السعودية في طوكيو..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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