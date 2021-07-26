أخبار عاجلة

متحدث #الصحة: "دلتا" موجود بالمملكة ونتابع عن كثب المتحورات كافة من خلال التسلسل الجيني -
انتقال اختصاص إنفاذ العلامات التجارية إلى الملكية الفكرية -
أبرزها التاج والقلنسوة والتونية.. اعرف ملابس البابا والشمامسة فى الكنيسة -
سلوى عثمان- هذا الدور ندمت عليه وأم احمد سبب نجاحى في سجن النسا واترعبت بعد تصدرى التريند -
الداخلية تكشف عن نتائج حملاتها للسيطرة الأمنية في أسبوع.. تعرف عليها -
وزير المالية يصدر قرارا بإزالة تعدي ورثة «صبري إبراهيم» على 815.70 م2 بالإسكندرية -
اليوم.. سموحة يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة المصرى في الدوري -
بيراميدز يصل الجونة وراحة سريعة للاعبين -
رئيس «الأمن القومي بالشيوخ»: الجاليات المصرية بالخارج هي خط الدفاع الأول لوطننا -
"أدبي الأحساء" ينظم محاضرة عن الاستثمار بالمواهب الوطنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ بني سويف يتابع سير أعمال اختبارات المتقدمين للدورات التدريبية

Print
محافظ بني سويف يتابع سير أعمال اختبارات المتقدمين للدورات التدريبية محافظ بني سويف يتابع سير أعمال اختبارات المتقدمين للدورات التدريبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الإثنين، بدء أعمال الاختبارات القبلية للدورات التدريبية المزمع عقدها بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة خلال العام التدريبي 2021/2022، في العديد من التخصصات والمجالات، وذلك بحضور اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، أحمد مرسي مدير عام الموارد البشرية، داليا فيض المشرف على تطوير المراكز التكنولوجية مدير البوابة الإليكترونية، هبة طه مدير عام مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة.

تفقد المحافظ جانباً من سير أعمال الامتحانات التي عقدت بمقر المجلس الشعبي المحلي، للمتقدمين في دورات :أساسيات استخدام الحاسب الآلي ودورة تحليل البيانات باستخدام spss ودورة شبكات المعلومات ودورة البرمجة ودورة جرافيك، مطمئنا على توافر كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة عدوى ، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة أن تتسم الاختبارات بالشمول والجمع بين الجوانب النظرية والعلمية التطبيقية لتقييم المتقدمين واختيار أفضل العناصر بحسب نتائجهم وتقييماتها في تلك الاختبارات.

من جهته، أوضح أحمد مرسي مدير الموارد البشرية أن إجمالي المتقدمين للدورات 237 متقدماً من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمجالس القروية،حيث تشمل الدورات العديد من التخصصات في مجالات علوم الحاسب والبرمجة ونظم المعلومات الجغرافية، وإدارة المشروعات وإعداد قادة المستقبل واللغة الإنجليزية، موضحاً أن الامتحانات يتم عقدها على مدار اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، بمقر مقر المجلس الشعبي المحلي ومبني ديوان عام المحافظة،وتشرف عليها لجان من الفنيين والمختصين لتقييم المتقدمين.

كان المحافظ وجه بضرورة التزام المتقدمين لإجراء الامتحانات التحريرية في الموعد المحدد لها،والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي، مع أهمية التواجد قبل بدء الامتحانات بوقت كاف مراعاة للجوانب التنظيمية والترتيبات الخاصة بإجراءات الامتحانات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات

خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات

«الصحة»: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

تونس تسجل 38 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

تونس تسجل 38 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الجزائر تسجل تراجعا في الإصابة بفيروس كورونا بعد الإعلان عن 753 حالة جديدة

الجزائر تسجل تراجعا في الإصابة بفيروس كورونا بعد الإعلان عن 753 حالة جديدة