محافظ بني سويف يتابع سير أعمال اختبارات المتقدمين للدورات التدريبية

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الإثنين، بدء أعمال الاختبارات القبلية للدورات التدريبية المزمع عقدها بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة خلال العام التدريبي 2021/2022، في العديد من التخصصات والمجالات، وذلك بحضور اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، أحمد مرسي مدير عام الموارد البشرية، داليا فيض المشرف على تطوير المراكز التكنولوجية مدير البوابة الإليكترونية، هبة طه مدير عام مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة.

تفقد المحافظ جانباً من سير أعمال الامتحانات التي عقدت بمقر المجلس الشعبي المحلي، للمتقدمين في دورات :أساسيات استخدام الحاسب الآلي ودورة تحليل البيانات باستخدام spss ودورة شبكات المعلومات ودورة البرمجة ودورة جرافيك، مطمئنا على توافر كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة عدوى فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة أن تتسم الاختبارات بالشمول والجمع بين الجوانب النظرية والعلمية التطبيقية لتقييم المتقدمين واختيار أفضل العناصر بحسب نتائجهم وتقييماتها في تلك الاختبارات.

من جهته، أوضح أحمد مرسي مدير الموارد البشرية أن إجمالي المتقدمين للدورات 237 متقدماً من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمجالس القروية،حيث تشمل الدورات العديد من التخصصات في مجالات علوم الحاسب والبرمجة ونظم المعلومات الجغرافية، وإدارة المشروعات وإعداد قادة المستقبل واللغة الإنجليزية، موضحاً أن الامتحانات يتم عقدها على مدار اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، بمقر مقر المجلس الشعبي المحلي ومبني ديوان عام المحافظة،وتشرف عليها لجان من الفنيين والمختصين لتقييم المتقدمين.

كان المحافظ وجه بضرورة التزام المتقدمين لإجراء الامتحانات التحريرية في الموعد المحدد لها،والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي، مع أهمية التواجد قبل بدء الامتحانات بوقت كاف مراعاة للجوانب التنظيمية والترتيبات الخاصة بإجراءات الامتحانات.