شايلك فى قلبى وفاكرك يامصر.. هدايا وسيف يحتفلان بحصولهما على برونزيتى التايكوندو

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على غرار أغنية شايلك فى قلبى وفاكك يا مصر.. إحتفل النجمين هدايا ملاك وسيف عيسى لاعبا التايكوندو بالانجاز الذى تحقق بحصول الأولى على برونزية فردى السيدات وزن 67 كجم فيما توج سيف بنفس الميدالية فى منافسات فردي الرجال وزن 80،ليحظفا للبعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية المقامة حاليا فى اليابان وتستمر حتى أغسطس المقبل.

وبعث محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، برسالة تهنئة إلى البطلين سيف عيسى وهداية ملاك، بعد حصولهما على ميداليتين برونزيتين، في دورة الألعاب الأولمبية " طوكيو ٢٠٢٠". ونشر محمد صلاح تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" " مبرووووك هداية ملاك و سيف عيسي، و لكل نجوم بلدنا اللي التوفيق مكانش معاهم وخرجوا من الأولمبياد احنا معاكم وبندعمكم في اللي جاي وواثقين فيكم." وأضاف "دي مش النهاية دي خطوة في طريق النجاح.كلنا عارفين أن هدفكم تشريف بلدنا واحنا مقدرين تعبكم ونتمنالكم كل التوفيق في اللي جاي."

وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسي بالفوز في منافسات التايكوندو. وحرص وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية علي حضور منافسات التايكوندو ومؤازرة اللاعبين المصريين وحثهم علي الفوز وتقديم أفضل اداء لهم. وقال الدكتور أشرف صبحي أن اللاعبين سيف عيسي وهداية ملاك شرفوا مصر بادائهم المميز الذي قدموه واحرازهم لميداليتين برونزيتين في اكبر محفل رياضي، مشيرًا اننا ننتظر انجازات أخري في عدد من المنافسات بدورة الألعاب الاولمبية الأيام المقبلة.

من جهتة، قال المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إن هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية قرر التزام الصمت تجاه الهجوم الغير مبرر على لاعبي البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو

. أضاف بأن رئيس اللجنة الأولمبية التزم الصمت ووجه مسئولي الاتحادات الرياضية بالتزام الصمت كذلك وتوجيه اللاعبين بالتركيز وعدم متابعة الهجوم الذي تتعرض له البعثة بشكل غير مبرر، مشيرا إلى أنه يجهز تقريرا يوميا بالنتائج مقارنة بما كان مخططا له من جانب اللجنة والاتحادات قبل سفر البعثة إلى طوكيو ليكون كشف حساب واضح أمام الجميع.

وعلق على برونزيتي التايكوندو لسيف عيسى وهداية ملاك مؤكدا أنه طالب بالصبر على البعثة والنتائج ستحدث والبعثة ستعود بأفضل نتيجة في تاريخ مشاركات مصر بالدورات الأولمبية، داعيا الشعب المصري بدعم اللاعبين والأبطال في المرحلة المقبلة.