بعد أنباء رحيله.. هؤلاء هم المرشّحون لخلافة جريزمان في برشلونة

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عانى برشلونة من انخفاض كبير في السنوات الأخيرة وشهد تراجعا كبيرًا في كل من الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. مع مواجهة النادي الكتالوني أيضًا لأزمة مالية في الوقت الحالي، قد يجد لاعبون مثل أنطوان جريزمان وفيليب كوتينيو أنفسهم يلعبون في نادٍ مختلف هذا العام.

بينما وجد العديد من الأسماء الكبيرة في برشلونة أنفسهم على هامش الفريق العام الماضي، فإن المغادرة المتسرعة ستكون قاسية بشكل خاص على أنطوان جريزمان. بعد بداية صعبة في برشلونة، حقق الفائز بكأس العالم الفرنسي مكانته هذا العام وأظهر شخصيته وجودته الرائعة داخل المستطيل الأخضر.

بدأ الواقع المالي لبرشلونة في اللحاق بهم، ومع ذلك، فإن تقليل حجم رواتب النادي تتصدر قائمة أولويات خوان لابورتا في الوقت الحالي. قد يكون جريزمان أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإسباني، لكن راتبه الهائل قد يؤدي إلى نهاية فترته في برشلونة.

مع ورود تقارير عن صفقة مبادلة وشيكة مع قيام أتلتيكو مدريد بمحاولات لإعادة اللاعب، يبدو أن أنطوان جريزمان في طريقه للخروج من برشلونة.

دعونا نلقي نظرة على أربعة لاعبين يمكنهم تعويض جريزمان في كامب نو هذا الموسم.

4- أليكس كولادو:

قد يبدو برشلونة في موقف محفوف بالمخاطر في الوقت الحالي، لكن يمكنهم أن يستفيدوا من حقيقة أن لابورتا واجه مشكلات مماثلة في النادي في الماضي. كان العمالقة الكاتالونيون في طريقهم إلى حياة الرداءة في عام 2007 عندما دخلوا في جعبتهم - ليونيل ميسي.

جاءت أكاديمية برشلونة الشهيرة لإنقاذ النادي مرارًا وتكرارًا على مر السنين. استفاد المدرب الهولندي رونالد كومان من آفاق لا ماسيا العام الماضي ومنح نجم كتالوني آخر فرصة للتألق هذا العام.

نما أليكس كولادو ليصبح لاعبًا متمرسًا كقائد لبرشلونة ب ونضجه وفهمه لروح الفريق قد يجعله البديل المثالي لأنطوان جريزمان. لا يملك برشلونة الأموال اللازمة لإنجاز صفقة أخرى رفيعة المستوى ويمكن أن يضع ثقته في أكاديمية لاماسيا هذا الموسم.

3- جواو فيليكس:

مع المحادثات الجارية بشأن صفقة مبادلة مع أتلتيكو مدريد، قد يعود أنطوان جريزمان إلى العاصمة الإسبانية هذا الصيف. يميل ساؤول نيجيز حاليًا إلى الانتقال إلى برشلونة لكن التقارير تشير إلى أن المحادثات قد توقفت خلال الأسبوع الماضي.

يمكن لبرشلونة أن يفعل مع لاعب مهاجم إضافي إذا غادر جريزمان النادي ويمكن أن يكون جواو فيليكس هو الخيار الأمثل. لم يكن اللاعب البرتغالي الشاب في أفضل حالاته هذا العام وتراجع في قائمة الانتقادات في أتلتيكو مدريد.

مع اختيار المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني للتعاقد مع أنخيل كوريا وماركوس يورينتي، فإن الانتقال إلى برشلونة قد يصنع المعجزات للمهاجم الديناميكي. لا يزال لدى جواو فيليكس الكثير ليتعلمه في الدوري الإسباني، وقد يكون تواجده بجانب ليونيل ميسي قوة لا يستهان بها.

2- سيرجيو أجويرو:

اتخذ برشلونة بالفعل بعض القرارات السريعة في سوق الانتقالات ويمكن أن يكون الاستحواذ على سيرجيو أجويرو محوريًا لقوتهم هذا الموسم. انتهى أجويرو من فترته مع مانشستر سيتي وسينضم لمواطنه ليونيل ميسي في النادي الكتالوني.

لم يكن أجويرو في أفضل حالاته في الماضي القريب ويبدو أنه يقترب من نهاية مسيرته الرائعة. المهاجم الأرجنتيني هو أحد أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز ومن شبه المُستحيل التكهن بنتيجة عودته إلى الدوري الإسباني.

أسلوب سيرجيو أجويرو في اللعب بعيد كل البعد عن أسلوب أنطوان جريزمان، لكن مع قيادة ليونيل ميسي قائد برشلونة في الثلث الأخير، يمكن للمهاجم أن يتحدى التوقعات ويعود إلى أفضل ما لديه. ظهر أجويرو 12 مرة فقط في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ولديه الكثير من العمل ليثبت للجميع إنه مازال قادر على العطاء هذا الموسم.

من المتوقع أن يتطابق سيرجيو أجويرو مع مجموع أهداف جريزمان في برشلونة ويواجه منافسة شديدة على مكان في التشكيلة الأساسية. لاعب مانشستر سيتي السابق قادر تمامًا على الاحتفاظ به في نادٍ رفيع المستوى، ويجب أن تخدمه خبرته في المباريات الكبيرة بشكل جيد في الدوري الإسباني.

1- ممفيس ديباي:

رونالد كومان كان له تأثير كبير على نهج برشلونة في الدوري الإسباني هذا العام وأقنع الإدارة الجديد بإحضار ممفيس ديباي إلى النادي. عمل كومان مع مهاجم مانشستر يونايتد السابق في الماضي وهو يدرك جيدًا قدراته في منطقة الجزاء وحولها.

ازدهر ديباي ليصبح تعويذة للمنتخب الهولندي وكان أحد أفضل اللاعبين في الدوري الفرنسي على مدار العامين الماضيين.

سيكون رونالد كومان سعيدًا بشكل خاص بوصول ديباي ويعرف كيف يستخرج أفضل ما في المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا. يمكن أن يلعب ديباي في مجموعة متنوعة من الأدوار الهجومية لبرشلونة وتعدد استخداماته يجعله البديل المثالي لأنطوان جريزمان.

مع 20 هدفًا و12 تمريرة حاسمة في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، ديباي أصبح في ذروته التهديفية في الوقت الحالي. مع وجود لاعبين أمثال ميسي وأجويرو وأنسو فاتي إلى جانبه، يمكن أن يؤدي إلى إعادة برشلونة لسابق عهده.