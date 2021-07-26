أخبار عاجلة

متحدث #الصحة: "دلتا" موجود بالمملكة ونتابع عن كثب المتحورات كافة من خلال التسلسل الجيني -
انتقال اختصاص إنفاذ العلامات التجارية إلى الملكية الفكرية -
أبرزها التاج والقلنسوة والتونية.. اعرف ملابس البابا والشمامسة فى الكنيسة -
سلوى عثمان- هذا الدور ندمت عليه وأم احمد سبب نجاحى في سجن النسا واترعبت بعد تصدرى التريند -
الداخلية تكشف عن نتائج حملاتها للسيطرة الأمنية في أسبوع.. تعرف عليها -
وزير المالية يصدر قرارا بإزالة تعدي ورثة «صبري إبراهيم» على 815.70 م2 بالإسكندرية -
اليوم.. سموحة يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة المصرى في الدوري -
بيراميدز يصل الجونة وراحة سريعة للاعبين -
رئيس «الأمن القومي بالشيوخ»: الجاليات المصرية بالخارج هي خط الدفاع الأول لوطننا -
"أدبي الأحساء" ينظم محاضرة عن الاستثمار بالمواهب الوطنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

البنك المركزي الكويتي يطالب بإصلاحات مالية لضمان الاستقرار الاقتصادي

Print

وقال الهاشل، في مؤتمر صحفي: "الحاجة ماسة للإصلاح، وعلى كافة الأطراف، خاصة السلطة التنفيذية والتشريعية العمل على معالجة كافة الاختلالات"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

© AP Photo

وأضاف أن وضع السيولة في المصارف الكويتية "سليم" والربحية "تظل جيدة" رغم التحديات الاقتصادية الناجمة عن الوباء، محذرا في الوقت ذاته من سحب إجراءات التحفيز أسرع من اللازم، ما قد يؤدي إلى تخلف المقترضين عن السداد.

زادت الديون الرديئة في الكويت بنسبة 43% في العام الماضي، وكان أغلبها في القطاع العقاري، بحسب تقرير للبنك نشره اليوم الاثنين. وتواجه الكويت مخاطر سيولة ترجع بصفة عامة لأن البرلمان لم يخول الاقتراض.

أقر البنك المركزي، أخيرا، مجموعة واسعة من إجراءات التحفيز لتخفيف أثر الجائحة، التي تزامنت مع انخفاض النفط في البداية. شملت هذه الإجراءات خفض سعر الخصم الأساسي مرتين ورفع الحد الأقصى للائتمان وخفض أوزان المخاطر.

ولم تصدر الكويت أدوات دين دولية منذ عام 2017 لتمويل الإنفاق لانتهاء العمل بقانون الدين العام، ولجأت عوضا عن ذلك لمصادر بديلة للتمويل مثل مبادلة أصول بين صندوق الثروة السيادي الضخم والخزانة.

في وقت سابق من هذا الشهر، وخفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف الكويت درجة واحدة بسبب "الافتقار إلى استراتيجية لتمويل عجز ميزانية الحكومة المركزية"، الذي قُدر عند 33% من الناتج المحلي الإجمالي.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب

برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب

عون: مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سالك

عون: مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سالك

الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق

الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 أغسطس 2021