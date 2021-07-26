الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي: قرارت الرئيس "دستورية"

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وجاءت تصريحات الطاهري، التي أوردتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، في أول رد فعل لأحد مسؤولي الاتحاد العام التونسي للشغل، على قرارت الرئيس التونسي.

وأعلن الاتحاد منذ قليل، عن عقد لقاء بين أمينه العام نور الدين الطبوبي ورئيس البلاد قيس سعيد في وقت لاحق اليوم، في ضوء ما تشهده البلاد من تغيرات متسارعة.

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وذكرت حساب الاتحاد بمنصة "فيسبوك" أنه تقرر عقد "لقاء على الساعة منتصف النهار بين رئيس الجمهورية والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل".

أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأحد، رئيس الوزراء هشام المشيشي وجمّد عمل البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، في ضوء احتجاجات جماهيرية.

وأعلن عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيين وعسكريين، أنه سيتولى السلطة التنفيذية "بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويُعينه رئيس الجمهورية".

ومن المقرر تعيين رئيس وزراء جديد في وقت لاحق، لكن تستمر الاشتباكات يوم الاثنين بين أنصار سعيد وحزب النهضة الإسلامي، وسط انتشار لقوات الجيش في المواقع الحيوية.

وتوعّد سعيد، في كلمة ألقاها من شارع الحبيب بورقيبة، فجر اليوم الاثنين، ''البعض بدفع الثمن باهظا''، قائلا: ''من سرق أموال الشعب ويحاول الهروب أنّى له الهروب. من هم الذين يملكون الأموال ويريدون تجويع الشعب؟''.

ويشلّ صراع مستمر منذ ستة أشهر بين سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة الذي يُعدّ أكبر الأحزاب تمثيلاً في المجلس، عمل الحكومة ويعيق انتظام السلطات العامة.