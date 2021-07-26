أخبار عاجلة

متحدث #الصحة: "دلتا" موجود بالمملكة ونتابع عن كثب المتحورات كافة من خلال التسلسل الجيني -
انتقال اختصاص إنفاذ العلامات التجارية إلى الملكية الفكرية -
أبرزها التاج والقلنسوة والتونية.. اعرف ملابس البابا والشمامسة فى الكنيسة -
سلوى عثمان- هذا الدور ندمت عليه وأم احمد سبب نجاحى في سجن النسا واترعبت بعد تصدرى التريند -
الداخلية تكشف عن نتائج حملاتها للسيطرة الأمنية في أسبوع.. تعرف عليها -
وزير المالية يصدر قرارا بإزالة تعدي ورثة «صبري إبراهيم» على 815.70 م2 بالإسكندرية -
اليوم.. سموحة يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة المصرى في الدوري -
بيراميدز يصل الجونة وراحة سريعة للاعبين -
رئيس «الأمن القومي بالشيوخ»: الجاليات المصرية بالخارج هي خط الدفاع الأول لوطننا -
"أدبي الأحساء" ينظم محاضرة عن الاستثمار بالمواهب الوطنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

الجزائر... رئيس "الشعبي الوطني" يتهم المغرب بـ "تعدي الأعراف الدولية"

Print

وقال بوغالي في تصريحات نقلتها قناة صحيفة "النهار" المحلية اليوم الاثنين، إن التكالب على وحدة بلاده "لم يعد خفيا"، معتبرا أن "ما أقدم عليه النظام المغربي تعدى كل الاعراف والقوانين الدولية".

© AFP 2021 / RYAD KRAMDI

وأشار رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) إلى أن "النظام المغربي عجز عن احتواء أزماته الداخلية فراح يصدر ما يقترفه من عداوات لصرف النظر عن القضايا الأساسية في المنطقة"، على حد قوله.

واعتبر أن المغرب "يحاول عبثا أن  يساوي بين حق الشعب الصحراوي وبين قضايا مفتعلة يثيرها بالتحريض ودعم لحركات إرهابية انفصالية تسعى لزعزعة استقرار بلادنا".

وشدد على أن الجزائر ستبقى موحدة وقادرة على "رد أي عدوان" في ظل تلاحم الشعب مع جيشه ونسيج مجتمعي مترابط".

يشار إلى أن العلاقات المغربية الجزائرية تشهد توترات من حين لآخر بسبب بعض المواقف المتعارضة، خاصة الخلاف حول مغربية الصحراء الغربية، وموقف الجزائرية من جبهة البوليساريو.

وفي 18 من الشهر الحاري، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية سفيرها لدى المغرب للتشاور بعد غياب رد فعل رسمي من المغرب على تصريحات سفيره في نيويورك الداعمة "لانفصال الشعب القبائلي"، حيث وزع على الدول الأعضاء في حركة "عدم الانحياز"، مذكرة رسمية داعمة "لحق الشعب القبائلي في تقرير مصيره".

وكانت السلطات الجزائرية، قد صنفت قبل أشهر من الانتخابات، المنظمة الانفصالية "حركة استقلال منطقة القبائل" على قائمة "المنظمات الإرهابية" في إجراء أمني جديد.

وتتخذ الحركة من باريس مقرا لها، علما أن نشاطها محظور تماما في الجزائر، وتأسست في أعقاب ما يعرف بـ"الربيع الأمازيغي" سنة 2001، وتتهمها السلطة الجزائرية بأنها "حركة انفصالية".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب

برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب

عون: مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سالك

عون: مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سالك

الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق

الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق

قيادي بطالبان: الحركة ترغب في انتقال السلطة من الحكومة بطريق تفاوضى

قيادي بطالبان: الحركة ترغب في انتقال السلطة من الحكومة بطريق تفاوضى