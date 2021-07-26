الجزائر... رئيس "الشعبي الوطني" يتهم المغرب بـ "تعدي الأعراف الدولية"

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وقال بوغالي في تصريحات نقلتها قناة صحيفة "النهار" المحلية اليوم الاثنين، إن التكالب على وحدة بلاده "لم يعد خفيا"، معتبرا أن "ما أقدم عليه النظام المغربي تعدى كل الاعراف والقوانين الدولية".

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وأشار رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) إلى أن "النظام المغربي عجز عن احتواء أزماته الداخلية فراح يصدر ما يقترفه من عداوات لصرف النظر عن القضايا الأساسية في المنطقة"، على حد قوله.

واعتبر أن المغرب "يحاول عبثا أن يساوي بين حق الشعب الصحراوي وبين قضايا مفتعلة يثيرها بالتحريض ودعم لحركات إرهابية انفصالية تسعى لزعزعة استقرار بلادنا".

وشدد على أن الجزائر ستبقى موحدة وقادرة على "رد أي عدوان" في ظل تلاحم الشعب مع جيشه ونسيج مجتمعي مترابط".

يشار إلى أن العلاقات المغربية الجزائرية تشهد توترات من حين لآخر بسبب بعض المواقف المتعارضة، خاصة الخلاف حول مغربية الصحراء الغربية، وموقف الحكومة الجزائرية من جبهة البوليساريو.

وفي 18 من الشهر الحاري، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية سفيرها لدى المغرب للتشاور بعد غياب رد فعل رسمي من المغرب على تصريحات سفيره في نيويورك الداعمة "لانفصال الشعب القبائلي"، حيث وزع على الدول الأعضاء في حركة "عدم الانحياز"، مذكرة رسمية داعمة "لحق الشعب القبائلي في تقرير مصيره".

وكانت السلطات الجزائرية، قد صنفت قبل أشهر من الانتخابات، المنظمة الانفصالية "حركة استقلال منطقة القبائل" على قائمة "المنظمات الإرهابية" في إجراء أمني جديد.

وتتخذ الحركة من باريس مقرا لها، علما أن نشاطها محظور تماما في الجزائر، وتأسست في أعقاب ما يعرف بـ"الربيع الأمازيغي" سنة 2001، وتتهمها السلطة الجزائرية بأنها "حركة انفصالية".