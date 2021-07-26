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السودان يدعو مواطنيه لاتخاذ الحيطة والحذر من فيضان النيل

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السودان يدعو مواطنيه لاتخاذ الحيطة والحذر من فيضان النيل السودان يدعو مواطنيه لاتخاذ الحيطة والحذر من فيضان النيل

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أكدت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل بوزارة الري والموارد المائية السودانية تزايد إيراد النيل الأزرق من 100 مليون متر مكعب إلى 400 مليون متر مكعب في اليوم خلال الأسبوع الماضي، مع تقدم فصل الخريف وازدياد معدلات الامطار بالهضبة الاثيوبية، مما ادى إلى ارتفاع كبير في مناسيب النيل الازرق في محطات الروصيرص، سنجة، سنار، ودمدني، والخرطوم.

وتوقعت الإدارة في بيان، الإثنين، استمرار زيادة المناسيب غدا الثلاثاء ( بمعدل نصف متر) في قطاع النيل الازرق من سنار إلى الخرطوم والنيل الرئيسي شمال الخرطوم،واشارت إلى ان خزان جبل اولياء شارف على اكتمال الملء الاول لمنسوب 476.5 مليون متر مكعب، بينما تستمر بقية الخزانات(مروي وسنار وسدي ستيت واعالي نهر عطبرة )في تمرير الوارد من النيل الازرق والعطبراوي.

ودعت الإدارة العامة ،الجهات المختصة والمواطنين السودانيين لإتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل متابعة موقف الفيضان.

وفي سياق متصل، أدت الامطار والسيول التي اجتاحت منطقة الجزيرة بالسودان إلى انهيار وتاثر اكثر من مائة منزل وتاثر عشرات الاسر وطال تاثير الامطار ثلاثة مرافق حكومية في فترة الثلاثة ايام الماضية بينما اصيب شخص واحد في تلك الاثناء.

واعلنت هنادي الرشيد أبوشوارب مدير الادارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الاوبئة بوزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تأثر 115 أسرة بالخريف في الفترة 23- 25 يوليو الجاري وأنهيار 115 منزلاً جزئياً وأنهيار 3 مراحيض و3 مرافق حكومية وإصابة شخص واحد.

وكشفت عن إعداد خطة محكمة لإحتواء الآثار السالبة لفصل الخريف وتوفير المطلوبات والاحتياجات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، واكدت عدم تسجيل حالات وبائية بالولاية.

المصرى اليوم

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