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لأول مرة منذ يونيو ٢٠٢٠.. مستشفى العزل بطنطا يسجل «صفر كورونا»

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لأول مرة منذ يونيو ٢٠٢٠.. مستشفى العزل بطنطا يسجل «صفر كورونا» لأول مرة منذ يونيو ٢٠٢٠.. مستشفى العزل بطنطا يسجل «صفر كورونا»

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أعلن الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، الإثنين، تسجيل مستشفى العزل الجامعى بطنطا صفر في عدد حالات الاصابة بفيروس كرونا، موضحًا أن ذلك يحدث لأول مرة منذ يونيو ٢٠٢٠ بعد تراجع عدد الحالات المصابة بالفيروس التي تستقبلها المستشفى ووصولها إلى نسبة صفر %.‏

وأشاد رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، بجهود وكفاءة فربق الطب الوقائى بالمستشفى ودوره في مواجهة الفيروس والحد من انتشاره وتقديم رعاية طبية بأعلى جودة للمصابين.

أشار «زكي» إلى حرص الجامعة على دعم مستشفى العزل الجامعى وتوفير كافة الامكانيات اللازمة له لخدمه المرضى موضحا انه تم رفع مستوى الاجراءات الاحترازية في مواجهة الفيروس وتوفير احتياجات مستشفى العزل الجامعى من الادوية والمستلزمات ‏و توفير كميات من الواقيات الشخصية لجميع الفرق الطبية من الماسكات والمطهرات والمنظفات وبدل العزل وجميع احتياجات كافة الأقسام لمواجهة الفيروس وتوفير فريق للتواصل مع حالات العزل المنزلي لمصابي على مدار 24 ساعة.

المصرى اليوم

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