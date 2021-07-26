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«الإنجليزي» يرسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالدقهلية «صور وفيديو»

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رسم امتحان مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، اليوم، الفرحة والبسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة القسم العلمى في الدقهلية بعدما أكدوا ان الإمتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط وجميع الأسئلة مباشرة عدا قلة قليلة للطالب المميز.

وخرج طلاب وطالبات المدارس بعد انتهاء الوقت الأصلى وتبادلوا التهانى والأحضان بسبب سهولة الإمتحان قائلين «أول مرة نفرح منذ بداية امتحانات الثانوية العامة«

وأشار الطلاب أن الإمتحان احتوى على 40 سؤال فقط للاجابة عنهم في ثلاث ساعات وكان الوقت كافى وهناك وقت للمراجعة مطالبين بأن تستمر الإمتحانات على هذا المستوى.

فرحة طلاب الثانوية العامة بعد «امتحان الإنجليزي»
فرحة طلاب الثانوية العامة بعد «امتحان الإنجليزي»
فرحة طلاب الثانوية العامة بعد «امتحان الإنجليزي»

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المصرى اليوم

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