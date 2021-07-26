«النواب» ينهي 61 مادة من «الثروة السمكية» ويستكمل القانون غدًا

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رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، الإثنين، بعد الموافقة على 61 مادة بمشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية.

ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب، مناقشة باقي مواد مشروع القانون في جلسة غدا الثلاثاء، بعد أن وافق اليوم، على رسوم إنشاء المزارع السمكية أو المفرخ السمكي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية.

ووافق المجلس على المادة 55 والتي تنص على: لا يجوز إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي غير المؤجرة من الجهه الإدارية المختصة إلا بترخيص منها وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 2000 جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لآحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019 .

وطالب عدد من النواب بضروة تقليل الرسوم ووافق المجلس على مقترح النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية على ان تكون الرسوم 2000 جنيه بدلا من 3 ألاف جنيه.