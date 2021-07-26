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مطالبات برلمانية بالتدرج في عقوبة الصيد خارج المياه الإقليمية.. والحكومة تؤيد «التشديد»

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مطالبات برلمانية بالتدرج في عقوبة الصيد خارج المياه الإقليمية.. والحكومة تؤيد «التشديد» مطالبات برلمانية بالتدرج في عقوبة الصيد خارج المياه الإقليمية.. والحكومة تؤيد «التشديد»

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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين، جدلًا واسعًا حول المادة 38 من مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، والخاصة بخروج مراكب الصيد خارج المياه الإقليمية المصرية، بعد مطالبة النائب ضياء الدين داوود بالتدرج في العقوبة من 3 اشهر إلى سنة ثم سحب الرخصة نهائيا من المركب. وقال إن عقوبة 6 اشهر المنصوص عليها في نص تضطر الصياد إلى ترك المركب على لاشاطىء لمدة 6 اشهر مما يسبب ضررا لبدن المركب مما يكلفه صيانة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات .

وعلق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا: «هناك توضيح مهم يجب ان نفرق بين تصريح الخروج من المياه الإقليمية الصادر عن وزير الدفاع وترخيص المركب الخاص بالصيد. واعلن تمسكه بنص الحكومة بسحب الرخصة نهائيا في حالة المخالفة بعد سحبها لمدة 6 اشهر. وعلق النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة ان الحكومة طالبت في اجتماعات الجلنة رفع مدة الـ 6 اشهر إلى سنة. ورد» فؤاد «قائلا ان الحكومة تتمسك بالمدة التي تم تعديلها إلى سنة .

و أوضح المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس ان الحكومة طلبت سحب الرخصة لمدة 6 اشهر ثم السحب نهائيا والنواب يرون التدرج من 6 اشهر إلى سنة إلى نهائي، وعلق وزير المجالس النيابية قائلا: «الحكومة تتمسك بمدة سنة التي عدلتها اللجنة والسحب الناهئى بعدها.

ورد «جبالى» قائلا «: يعنى الحكومة غير موافقة على التدرج. وعلق رئيس لجنة الزراعة قائلا :» الحكومة طالبت بتشديد العقوبة لمدة سنة بعد حدوث مشكلات مع دول الجوار بسبب تاجد المراكب خارج المياه الإقليمية .

و اعلن النائب اشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ان الأغلبية تتمسك بنص الحكومة لان مضاعفة العقوبة افضل. وعلق «جبالى» قائلا: «هناك بعد انسانى في مسألة التدرج بدلا من حدوث عطب لمراكب الصيادين البسطاء»، ورد «رشاد» قائلا :«طالبنا في تعديلات جريمة الترحش بتغليظ العقوبة لتحقيق الردع، وهنا نتمسك بنص الحكومة ردعا لمن يرتكب هذه المخالفة بالخرج من المياه الإقليمية.

وقال ضياء داوود: «اذا كنا سناخذ بالعقوبة سنة فلا نعاقب اعمال الصيد غير المعلنة أو غير القانونية بنفس العقوبة .

و نصت المادة 38 على «إذا ثبت قيام المركب بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه، وإذا ثبت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه«.

المصرى اليوم

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