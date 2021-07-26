★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

انتشرت صور خطيبة الفنان مروان خوري، التي تظهر للمرة الأولى، بعد احتفالهما سويًا بخطبتهما ويقطعان قطعة حلوى للاحتفال، ليستعد «خوري» للدخول إلى القفص الذهبي.

وبعد سنوات من عزوف الفنان عن الزواج، يظهر في حفل خطبته وتسجل على «الكيكة» من أعلى عبارة «عريس وعروس»، فيما ظهرت خطيبته بملابس أنيقة وتضع تاج على رأسها.

تلك اللقطات التي اعتبرها الكثيرين احتفالًا بزواج الفنان، لذا خرج ليوضح مُعلقًا على صفحته الشخصية عبر موقع التغريدات «تويتر»، الإثنين، «أود أن أوضح للمحبين وللصحافة الكريمة أنني لم اتزوج رسمياً بعد وأن السهرة أقامها لنا أصدقاء قريبين وكانت على شرف خطيبتي».

وكشف موعد زواجه قائلاً: «الزواج سيكون خلال شهر أيلول (سبتمبر) إن شاء الله ولكم مني كل الحب والشكر».

أعلن الفنان مروان خوري عن نيته لإقامته لحفلي زفاف بين بيروت ودبي، استعدادا لدخول القفص الذهبي وتوديع حياة العزوبية في 2021، وقال في وقتًا سابق إنه لم يكن ينتوي إقامة عرس كبير، غير أن خطيبته اللبنانية أقنعته بإقامة حفلي زفاف أحدهما في العاصمة اللبنانية بيروت والآخر بدبي.

فيما رفض مروان خوري الكشف عن هوية زوجته مؤكداً أنها من خارج المجال الفني.

وتحدث الفنان خلال برنامج «ET بالعربي»، عن استعداده للزواج خلال 2021، وأشار مروان خوري، إلى أنه يرغب في الاستقرار خلال الوقت الحالي، خاصة أن زوجته المستقبلية تفهمه جيدًا وتحب موسيقاه، وقال: «كل إنسان يبحث عن الاستقرار والأمان ويمكن البعض يحقق حلمه بمرحلة متقدمة من العمر أو متأخر، ولكن تكوين عائلة وإنجاب طفل فكرة مهمة».

وتابع :«أهم شئ في المرأة بالنسبة له أن تكون محبة للموسيقى، مشيرًا إلى أنه يحب المرأة الشرقية، ويريد أن يكون رجلا شرقيا في علاقته مع زوجته»، موضحًا أن أهم شئ في المرأة بالنسبة له أن تكون محبة للموسيقى، مشيرًا إلى أنه يحب المرأة الشرقية.

وقبلها حل في البرنامج اللبناني «لهون وبس»، وقال: «هناك قصة حب في حياتي الآن، ولكن لا أعرف أن هذا الشئ سيأخذني للزواج أم لا، لا أستطيع العيش بدون حب، وهذا الشي متعلق بفني، ففترات حياتي بدون حب (جامدة) ولكن المؤكد أنني لن أتزوج إلا عندما أحس أن هذه الإنسانة التي أريد أن أظل معها للآخر».

فيما لفت إلى أن خطيبته من «غير دين» وأضاف أنه شخص مسيحي مؤمن، لكنه لا يفضل الدخول في التفاصيل الدينية، وعندما سيتزوج سيكون مدنيًا وليس كنسياً، كما أنه متقبل أن حبيبته «من غير دين» قائلًا:«هذا الأمر يتناسب مع شخصيتي».