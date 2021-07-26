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«50 ثانية وتبقى بطل أوليمبي»..جملة مدرب سيف عيسي له قبل فوزه بـ«البرونزية»

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«50 ثانية وتبقى بطل أوليمبي»..جملة مدرب سيف عيسي له قبل فوزه بـ«البرونزية» «50 ثانية وتبقى بطل أوليمبي»..جملة مدرب سيف عيسي له قبل فوزه بـ«البرونزية»

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توج سيف عيسى لاعب الوطني للتايكوندو ببرونزية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التي تستضيفها العاصمة اليابانية في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل، وتغلب المصري عيسي على لاعب النرويج اندريريتشارد بنتيجة (12-4)، ليقتنص الميدالية البرونزية.

وعقب انتهاء المباراة، تداول الكثير عبر منصات السوشيال ميديا، جملة قالها المدير الفني المصري محمد مجدي للبطل الاوليمبي سيف عيسى في الثوان الأخيرة من المباراة، فقال له: «50 ثانية وتبقى بطل أوليمبي يالا».

ويحمل عيسى 5 ألقاب من بطولات الجائزة الكبرى وبطولة العالم العسكرية والبحر المتوسط وكأس العالم للفرق و5 ميداليات في بطولة أفريقيا وغيرها، خاصة أنه حصل على 4 أوسمة جمهورية، والمصنف رقم 1 على العالم عام 2017 ورقم 4 أولمبي عام 2018 ورقم 7 أولمبي حالي.

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المصرى اليوم

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