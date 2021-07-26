«50 ثانية وتبقى بطل أوليمبي»..جملة مدرب سيف عيسي له قبل فوزه بـ«البرونزية»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

توج سيف عيسى لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو ببرونزية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التي تستضيفها العاصمة اليابانية في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل، وتغلب المصري عيسي على لاعب النرويج اندريريتشارد بنتيجة (12-4)، ليقتنص الميدالية البرونزية.

وعقب انتهاء المباراة، تداول الكثير عبر منصات السوشيال ميديا، جملة قالها المدير الفني المصري محمد مجدي للبطل الاوليمبي سيف عيسى في الثوان الأخيرة من المباراة، فقال له: «50 ثانية وتبقى بطل أوليمبي يالا».

ويحمل عيسى 5 ألقاب من بطولات الجائزة الكبرى وبطولة العالم العسكرية والبحر المتوسط وكأس العالم للفرق و5 ميداليات في بطولة أفريقيا وغيرها، خاصة أنه حصل على 4 أوسمة جمهورية، والمصنف رقم 1 على العالم عام 2017 ورقم 4 أولمبي عام 2018 ورقم 7 أولمبي حالي.

واقرأ أيضًا:أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يقتنص البرونزية الثانية لمصر

واقرأ أيضًا:بعد تتويجه ببرونزية طوكيو 2020.. 10 معلومات عن سيف عيسى