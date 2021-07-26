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"الخطوط" تحسم الجدل.. متلقي الجرعتين لا يشترط فحص كورونا للسفر إلى

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بعد جدل كبير بين العديد من وكالات السفر والشركات الخاصة بالبرامج السياحية

بات هناك جدل كبير بين العديد من وكالات السفر والشركات الخاصة بالبرامج السياحية على وجوب عمل فحص "بي سي آر" للمسافرين إلى في مقابل تأكيد العديد من مسؤولي الحجوزات بوكالات سفر أخرى ومسؤولي تطبيقات حجز فنادق شهيرة بالمملكة على عدم اشتراط عمل فحص "بي سي آر" لمن تلقى الجرعتين.

وكانت مصر للطيران قد أعلنت منذ شهر يوليو الماضي إعفاء المسافرين إلى مصر من فحص البي سي آر شريطة أن يكون بحوزتهم شهادات تطعيم ضد وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة المسافر منها، وتحتوي على "كيو آر كود"، وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة على أن تعتمد شهادات اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية على أن يُراعى الفترة الزمنية، وذلك بمرور 14 يومًا من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات التي تُعطى على جرعتين (فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا أو سينوفارم أو سينوفاك أو سبوتنيك) أو مرور 14 يومًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون.
وفي تحديثات شروط السفر إلى مصر من الخطوط التأكيد على أنه يسمح للضيوف الذين يحملون شهادة لقاح COVID-19 بالسفر إلى مصر دون الحاجة إلى حمل شهادة بي سي آر إذا أثبتت شهادة اللقاح أن 14 يومًا قد مضت على أخذ الجرعة الثانية من اللقاح (فايزر، أسترازينيكا، موديرنا، سينوفارم، ساينوفاك، سبوتنيك) أو مرور 14 يومًا من أخذ جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون.
وحول هذا الموضوع يؤكد المتخصص في حجوزات السفر والبرامج السياحية محمد أنصاري أن المسافرين إلى مصر يتوجب عليهم التأكد من سلامتهم وحتى لو تم تطعيمهم بالجرعتين.

وينبه أنصاري إنه من الأهمية الكبيرة ورغم أن هناك بعض الدول لا تطلب تحليل بي سي ار لمن تلقى جرعتين اللقاح إلا أنه من الضروري جدا التأكد قبل السفر لأي دولة من الصحة والسلامة وعدم وجود أي أمراض مصاب بها المسافر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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