جدل في «النواب» حول رخصة الصيد للمراكب.. والوزير: نتمسك بالمادة

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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين، جدلًا حول المادة 23 من مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، والخاصة برخصة الملاحة البحرية الخاصة بالصيد، وقرر المجلس ارجاء مناقشة المادة إلى نهاية الجلسة.

وبدأ الجدل عندما طالب النائب ضياء داوود بأن تحدد اللائحة التنفيذية طبيعة الاسطول ومنح الشهادات وترخيص العمالة البحرية، وقال إن طبيعة العاملين في الصيد لا تساعدهم في الحصول على شهادة من الهيئة المصرية للملاحة فلا داعى لتعطيل هؤلاء العاملين عن العمل فور صدور القانون .

واقترح النائب اشرف رشاد زعيم الأغلبية ان يكون هناك فترة انتقالية طويلة المدى لتطبيق هذه المادة وطالب بارجاء التصويت عليها إلى اخر الجلسة. .

وعلق السيد القصير وزير الزراعة، قائلا: «رخصة الملاحة مثلها مثل رخصة القيادة وفهل نستطيع ترك احد ان يقود دون رخصة، واغلب من يحصل على هذه الرخصة يمارسون عملهم اداخل المياه الإقليمية» واكد ان الحكومة تتمسك بالمادة موضحا انه لا مشكلة في تطبيقها.

وتنص المادة (23) على «لا يجوز قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحريه تثبت صلاحيته للعمل على مركب صيد بالمياه البحريه ورخصة ملاحه من الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية وتحدد اللائحة التنفيذية حالات اصدار الشهادة أو الرخصه حسب طبيعة كل عائمة