أخبار عاجلة

متحدث #الصحة: "دلتا" موجود بالمملكة ونتابع عن كثب المتحورات كافة من خلال التسلسل الجيني -
انتقال اختصاص إنفاذ العلامات التجارية إلى الملكية الفكرية -
أبرزها التاج والقلنسوة والتونية.. اعرف ملابس البابا والشمامسة فى الكنيسة -
سلوى عثمان- هذا الدور ندمت عليه وأم احمد سبب نجاحى في سجن النسا واترعبت بعد تصدرى التريند -
الداخلية تكشف عن نتائج حملاتها للسيطرة الأمنية في أسبوع.. تعرف عليها -
وزير المالية يصدر قرارا بإزالة تعدي ورثة «صبري إبراهيم» على 815.70 م2 بالإسكندرية -
اليوم.. سموحة يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة المصرى في الدوري -
بيراميدز يصل الجونة وراحة سريعة للاعبين -
رئيس «الأمن القومي بالشيوخ»: الجاليات المصرية بالخارج هي خط الدفاع الأول لوطننا -
"أدبي الأحساء" ينظم محاضرة عن الاستثمار بالمواهب الوطنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

جدل في «النواب» حول رخصة الصيد للمراكب.. والوزير: نتمسك بالمادة

Print
جدل في «النواب» حول رخصة الصيد للمراكب.. والوزير: نتمسك بالمادة جدل في «النواب» حول رخصة الصيد للمراكب.. والوزير: نتمسك بالمادة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين، جدلًا حول المادة 23 من مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، والخاصة برخصة الملاحة البحرية الخاصة بالصيد، وقرر المجلس ارجاء مناقشة المادة إلى نهاية الجلسة.

وبدأ الجدل عندما طالب النائب ضياء داوود بأن تحدد اللائحة التنفيذية طبيعة الاسطول ومنح الشهادات وترخيص العمالة البحرية، وقال إن طبيعة العاملين في الصيد لا تساعدهم في الحصول على شهادة من الهيئة المصرية للملاحة فلا داعى لتعطيل هؤلاء العاملين عن العمل فور صدور القانون .

واقترح النائب اشرف رشاد زعيم الأغلبية ان يكون هناك فترة انتقالية طويلة المدى لتطبيق هذه المادة وطالب بارجاء التصويت عليها إلى اخر الجلسة. .

وعلق السيد القصير وزير الزراعة، قائلا: «رخصة الملاحة مثلها مثل رخصة القيادة وفهل نستطيع ترك احد ان يقود دون رخصة، واغلب من يحصل على هذه الرخصة يمارسون عملهم اداخل المياه الإقليمية» واكد ان تتمسك بالمادة موضحا انه لا مشكلة في تطبيقها.

وتنص المادة (23) على «لا يجوز قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحريه تثبت صلاحيته للعمل على مركب صيد بالمياه البحريه ورخصة ملاحه من الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية وتحدد اللائحة التنفيذية حالات اصدار الشهادة أو الرخصه حسب طبيعة كل عائمة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب

برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب

عون: مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سالك

عون: مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سالك

الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق

الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق

قيادي بطالبان: الحركة ترغب في انتقال السلطة من الحكومة بطريق تفاوضى

قيادي بطالبان: الحركة ترغب في انتقال السلطة من الحكومة بطريق تفاوضى