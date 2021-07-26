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2000 جنيه سنويًا للفدان.. «النواب» يوافق على رسوم إنشاء مزرعة أو مفرخ سمكي

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2000 جنيه سنويًا للفدان.. «النواب» يوافق على رسوم إنشاء مزرعة أو مفرخ سمكي 2000 جنيه سنويًا للفدان.. «النواب» يوافق على رسوم إنشاء مزرعة أو مفرخ سمكي

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وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على رسوم 2000 جنيه للفدان، عند إنشاء المزارع السمكية أو المفرخ السمكي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، حيث تنص المادة 55 على أنه «لا يجوز إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي غير المؤجرة من الجهه الإدارية المختصة إلا بترخيص منها وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 2000 جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويًا على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019».

المصرى اليوم

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