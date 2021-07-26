البرلمان يهنىء هداية ملاك وعيسى بعد حصد ميداليتين أولمبيتين

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هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الثنائي سيف عيسى وهداية ملاك، بالتتويج ببرونزية التايكوندو في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 20202.

وقال حسين في بيان رسمي: «أتقدم باسمى وباسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بخالص التهنئة للثنائي سيف عيسى وهداية ملاك بالتتويج ببرونزية التايكوندو طوكيو 2002».

وأضاف: «تثنى اللجنة على الأداء المتميز والرائع والبطولي الذى أثمر وحقق البطولة التي تضاف للرياضة المصرية، وتعرب لجنة الشباب والرياضة عن خالص التهانى للثنائي على تحقيق هذا الإنجاز الكبير مشيرا إلى أن الرياضة المصرية تشهد طفرة حقيقية علي مختلف الأصعدة الرياضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين».

وأتم: «نرجو الله دوام التقدم والتوفيق للبعثة المصرية في طوكيو لتحقيق المزيد مِن الانجازات بالحدث العالمي الأبرز والأهم».