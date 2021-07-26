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تقدم النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بالتهنئة لللاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسي بالفوز في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الاولمبية بطوكيو وتحقيق أول ميداليتين برونزيتين لمصر في الأولمبياد المقامة في الفترة من ٢٣ يوليو حتي ٨ اغسطس المقبل.

وقال رئيس لجنة الشباب، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم الاثنين، إن ما حققته هداية ملاك وسيف عيسي، انجاز كبير وقدموا اداء رائع ومشرف للدولة المصرية في واحد من اكبر المحافل الدولية .

وحققت اللاعبة هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات وزن 67 كجم بأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على اللاعبة الأمريكية بايجي ميكفيرسون بنتيجة 17-6 في مباراة المركز الثالث، لتحقق الميدالية البرونزية الثانية في مشاركتها الأولمبية بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016.

فيما تُوج اللاعب سيف عيسى بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بعد فوزه على اللاعب النرويجي اردومان بنتيجة ١٢-٤.