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تقدم النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بالتهنئة لللاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسي بالفوز في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الاولمبية بطوكيو وتحقيق أول ميداليتين برونزيتين لمصر في الأولمبياد المقامة في الفترة من ٢٣ يوليو حتي ٨ اغسطس المقبل.
وقال رئيس لجنة الشباب، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم الاثنين، إن ما حققته هداية ملاك وسيف عيسي، انجاز كبير وقدموا اداء رائع ومشرف للدولة المصرية في واحد من اكبر المحافل الدولية .
وحققت اللاعبة هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات وزن 67 كجم بأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على اللاعبة الأمريكية بايجي ميكفيرسون بنتيجة 17-6 في مباراة المركز الثالث، لتحقق الميدالية البرونزية الثانية في مشاركتها الأولمبية بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016.
فيما تُوج اللاعب سيف عيسى بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بعد فوزه على اللاعب النرويجي اردومان بنتيجة ١٢-٤.