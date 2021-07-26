قرار وزاري بأول مدرسة ثانوي زراعي بالقصير (التفاصيل)

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أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، على تحويل مدرسة الحمراوين الإعدادية للبنين التابعة لإدارة القصير التعليمية، إلى مدرسة ثانوية فنية زراعية، تطبق المناهج المبنية على نظام الجدارات الفنية ( نظام السنوات الثلاث)، وتعديل مسماها ليصبح مدرسة الحمراوين الثانوية الفنية الزراعية المشتركة.

أوضح محافظ البحر الأحمر أنه سيتم بدء الدراسة في المدرسة بالمسمى الجديد بداية من العام الدراسي القادم، مشيراً إلى أنه يتم منح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث دبلوم المدارس الفنية الثانوية الزراعية، وتضم المدرسة برنامج فني التصنيع الغذائي، ويجوز بقرار من وزير التعليم،انشاء برامج جديدة أو إلغاء برامج قائمة وفقاً لاحتياجات سوق العمل.

أشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم الفني بصفة عامة والتعليم الثانوي الزراعي بصفة خاصة، ذلك ضمن استراتيجية إصلاح وتطوير التعليم الفني، موضحاً أن هذا النوع من التعليم له أهمية كبيرة لأنه يهدف إلى إكساب الفرد قدراً من الثقافة والمعلومات الفنية والمهارات العملية من خلال التدريبات التطبيقية التي تمكنه من إتقان آداء العمليات الزراعية بكفاءة وفاعلية بغرض إعداد القوى البشرية اللازمة للعمل في القطاع الزراعي.

وجه المحافظ الشكر إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، لجهوده في تطوير التعليم بصفة عامة، وتقديمه كل الدعم لتطوير المنظومة التعليمية بالبحر الأحمر بصفة خاصة،بهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء المحافظة، فضلاً عن تقديمه كل الدعم والتعاون والتنسيق المستمر للارتقاء بقطاع التعليم بالمحافظة.