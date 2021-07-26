بعد تتويجه ببرونزية طوكيو 2020.. 10 معلومات عن سيف عيسى

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توج سيف عيسى لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو ببرونزية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي تستضيفها العاصمة اليابانية في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل.

وتغلب عيسى على لاعب النرويج اندريريتشارد بنتيجة (12-4)، ليقتنص الميدالية البرونزية.

وتستعرض «المصري اليوم» 10 معلومات عن البطل المصري

1- ولد في 15 يونيو عام 1989.

2-يمتلك سيف عيسى سجل ناجح خلال مسيرتة فى البطولات الأفريقية والعالمية

3- حصل على 4 أوسمة جمهورية

4- حصد عيسى عام 2015 فضية دورة الألعاب الإفريقية وذهبية المغرب المفتوحة، وبرونزية النمسا المفتوح وبرونزية أسبانيا المفتوحة وذهبية المانيا المفتوحة وبرونزية مصر المفتوحة.

5- بدأ عيسي في مشوار التوهج دوليًا عام 2016، بعدما حصد ذهبية دورة الألعاب الأفريقية وبرونزية التصفيات العالمية المؤهلة لأولمبياد الشباب وذهبية البحرين المفتوحة وبرونزية أولمبياد الشباب.

6- حصد فضية الجائزة الكبرى في الرباط وذهبية كأس الرئيس لقارة أفريقيا وذهبية مصر المفتوحة عام 2017.

7- وفي عام 2019 توج عيسى ببرونزية الألعاب العالمية العسكرية وفضية الجائزة الكبرى صوفيا وفضية دورة الألعاب الأفريقية وفضية أولمبياد الجامعات وذهبية استراليا المفتوحة وذهبية لوكسمبرج المفتوحة.

8- توج مؤخرًا بالميدالية الذهبية لبطولة أفريقيا للتايكوندو بعد فوزه على بطل المغرب فى الجولة الرابعة في المباراة النهائية بالنقطة الذهبية فى وزن تحت 80 كجم.

9- ونجح سيف عيسى فى التأهل إلى طوكيو 2020، بعد أن وصل لنهائي بطولة التصفيات الأفريقية المؤهلة والتى أقيمت في مدينة الرباط المغربية.

10- ويحمل عيسى 5 ألقاب من بطولات الجائزة الكبرى وبطولة العالم العسكرية والبحر المتوسط وكأس العالم للفرق و5 ميداليات في بطولة أفريقيا وغيرها، والمصنف رقم 1 على العالم عام 2017