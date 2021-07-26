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تأجيل محاكمة 5متهمين بـ«خلية الفرقان» لـ26سبتمبر

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تأجيل محاكمة 5متهمين بـ«خلية الفرقان» لـ26سبتمبر تأجيل محاكمة 5متهمين بـ«خلية الفرقان» لـ26سبتمبر

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أجلت الدائرة الخامسة إرهاب بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاثنين، محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية كتائب الفرقان»، المتهمون فيها بالانضمام لجماعة إرهابية أسست بتكليف من الإرهابى هشام عشماوي ،لجلسة ٢٦ سبتمبر .

كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست للاعتداء على الحريات ونشر الفوضى في البلاد، وكشفت التحقيقات أن من بين المتهمين زوج شقيقة الإرهابي هشام عشماوي، ووجهت له النيابة تهمة تمويل جماعة إرهابية والانضمام لها.

المصرى اليوم

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