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كشفت اجهزة الامن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن وقوع مشاجرة ومصابين بأحد الأسواق بدائرة قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة.

بالفحص تبين أنه حال قيام أحد الأشخاص مقيم حلوان "مصاب بجروح متفرقة بالجسم " صحبة كلاً من والدته ، شقيقته و ربتى منزل " بشراء بعض المستلزمات من أحد الباعة الجائلين بالسوق ، حدثت بينهم مشادة كلامية حول البيع تطورت إلى مشاجرة تدخل على أثرها بائع آخر لمناصرة الأخير وقام بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام قطعة حديدية كانت بحوزته نتج عن ذلك إصابته

عقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات السبب .