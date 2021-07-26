"الصحة" تحث على استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

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للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع

أكدت الصحة على ضرورة استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1252) حالة مؤكدة وتعافي (1299) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10788) حالة، منها (1424) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (519395) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (500428) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(12) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8179) حالة، يرحمهم الله جميعاً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).