«تعليم المنوفية» يعلن عن مسابقة للعمل بالمدارس الرسمية للغات

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أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، عن فتح باب التقديم للعمل بالمدارس الرسمية للغات أمام معلمي مادتي العلوم والرياضيات خلال العام الدراسي الجديد 2021 /2022.

قال أحمد سويد، مدير المديرية، إنه تم التنبيه على الموجهين الأوائل للمادتين بالإعلان عن هذه المسابقة على معلمي المادتين بالمدارس التابعة لهم وإعلان المسابقة بمكان بارز بالتوجيه المختص بالإدارة التعليمية، بشرط أن يكون المعلم المتقدم من الحاصلين على شهادة التأهيل للتدريس باللغة الإنجليزية واجتياز المقابلة الشخصية التي ستعقد لهم بقاعة الفيديو كونفرانس بالمديرية يومي الثلاثاء الموافق 10 / 8 / 2021 بالنسبة لمعلمي الرياضيات ويوم الأربعاء الموافق 11 /8 / 2021 بالنسبة لمعلمي العلوم.

وأَضاف مدير المديرية أن توجيه المادتين بالإدارات التعليمية العشر يستقبل طلبات المعلمين الراغبين في التقديم وتنطبق عليهم شروط التقدم وسيتم غلق باب استقبال طلبات الالتحاق يوم الأحد الموافق 8 /8/ 2021 علما بأن الأوراق المطلوبة عند التقدم هي:

«صورة من المؤهل الدراسي، صورة من شهادة الصلاحية الحاصل عليها المعلم للتدريس باللغة الانجليزية، وبيان حالة الكتروني حديث ومعتمد، وصورة من بطاقة الرقم القومي للمعلم».