محمد صلاح يهنئ سيف عيسى وهداية ملاك ببرونزيتي التايكوندو

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن
بعث محمد صلاح، نجم مننتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، برسالة تهنئة إلى البطلين سيف عيسى وهداية ملاك، بعد حصولهما على ميداليتين برونزيتين، في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو ٢٠٢٠».
ونشر محمد صلاح تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبرووووك هداية ملاك وسيف عيسى، ولكل نجوم بلدنا اللي التوفيق مكانش معاهم وخرجوا من الأولمبياد إحنا معاكم وبندعمكم في اللي جاي وواثقين فيكم».
وأضاف: «دي مش النهاية دي خطوة في طريق النجاح. كلنا عارفين إن هدفكم تشريف بلدنا وإحنا مقدرين تعبكم ونتمنالكم كل التوفيق في اللي جاي».
جدير بالذكر أن هداية ملاك حققت الميدالية البرونزية في وزن ٦٧ كجم للسيدات في التايكوندو، أعقبها سيف عيسى بميدالية أخرى في وزن ٨٠ كجم رجال.