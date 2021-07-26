أخبار عاجلة

الداخلية تكشف عن نتائج حملاتها للسيطرة الأمنية في أسبوع.. تعرف عليها -
وزير المالية يصدر قرارا بإزالة تعدي ورثة «صبري إبراهيم» على 815.70 م2 بالإسكندرية -
اليوم.. سموحة يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة المصرى في الدوري -
بيراميدز يصل الجونة وراحة سريعة للاعبين -
رئيس «الأمن القومي بالشيوخ»: الجاليات المصرية بالخارج هي خط الدفاع الأول لوطننا -
"أدبي الأحساء" ينظم محاضرة عن الاستثمار بالمواهب الوطنية -
هيئة المهندسين: أكثر من 200 ألف مستفيد من الخدمات الإلكترونية في يوليو -
"الصحة": تسجيل 542 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1041 خلال الـ24 ساعة الماضية -
سجل القرآن مجاناً لتعليم الأجانب وبكى وأبكانا خلال الحوار..شاهد دموع والد سلوى عثمان -
نزوح جماعي من كابل بعد بلوغ مسلحي "طالبان" أطرافها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محمد صلاح يهنئ سيف عيسى وهداية ملاك ببرونزيتي التايكوندو

Print
محمد صلاح يهنئ سيف عيسى وهداية ملاك ببرونزيتي التايكوندو محمد صلاح يهنئ سيف عيسى وهداية ملاك ببرونزيتي التايكوندو

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

بعث محمد صلاح، نجم مننتخب وفريق ليفربول الإنجليزي، برسالة تهنئة إلى البطلين سيف عيسى وهداية ملاك، بعد حصولهما على ميداليتين برونزيتين، في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو ٢٠٢٠».

ونشر محمد صلاح تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبرووووك هداية ملاك وسيف عيسى، ولكل نجوم بلدنا اللي التوفيق مكانش معاهم وخرجوا من الأولمبياد إحنا معاكم وبندعمكم في اللي جاي وواثقين فيكم».

وأضاف: «دي مش النهاية دي خطوة في طريق النجاح. كلنا عارفين إن هدفكم تشريف بلدنا وإحنا مقدرين تعبكم ونتمنالكم كل التوفيق في اللي جاي».

جدير بالذكر أن هداية ملاك حققت الميدالية البرونزية في وزن ٦٧ كجم للسيدات في التايكوندو، أعقبها سيف عيسى بميدالية أخرى في وزن ٨٠ كجم رجال.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اليوم.. سموحة يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة المصرى في الدوري

اليوم.. سموحة يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة المصرى في الدوري

رئيس «الأمن القومي بالشيوخ»: الجاليات المصرية بالخارج هي خط الدفاع الأول لوطننا

رئيس «الأمن القومي بالشيوخ»: الجاليات المصرية بالخارج هي خط الدفاع الأول لوطننا

انطلاق فاعليات كرنفال «اتكلم عربي» للأطفال أبناء المصريين بالخارج

انطلاق فاعليات كرنفال «اتكلم عربي» للأطفال أبناء المصريين بالخارج

عميد «علوم سياسية القاهرة»: مصر لديها تجربة فريدة ومتكاملة في ملف تمكين الشباب

عميد «علوم سياسية القاهرة»: مصر لديها تجربة فريدة ومتكاملة في ملف تمكين الشباب