محمد صلاح يهنئ سيف عيسى وهداية ملاك ببرونزيتي التايكوندو

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بعث محمد صلاح، نجم مننتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، برسالة تهنئة إلى البطلين سيف عيسى وهداية ملاك، بعد حصولهما على ميداليتين برونزيتين، في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو ٢٠٢٠».

ونشر محمد صلاح تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبرووووك هداية ملاك وسيف عيسى، ولكل نجوم بلدنا اللي التوفيق مكانش معاهم وخرجوا من الأولمبياد إحنا معاكم وبندعمكم في اللي جاي وواثقين فيكم».

وأضاف: «دي مش النهاية دي خطوة في طريق النجاح. كلنا عارفين إن هدفكم تشريف بلدنا وإحنا مقدرين تعبكم ونتمنالكم كل التوفيق في اللي جاي».

جدير بالذكر أن هداية ملاك حققت الميدالية البرونزية في وزن ٦٧ كجم للسيدات في التايكوندو، أعقبها سيف عيسى بميدالية أخرى في وزن ٨٠ كجم رجال.