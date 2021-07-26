حملات لضبط مركبات التوكتوك المخالفة بمراكز المحافظة

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شن عدد من رؤساء مدن بالمنوفية، حملات مختلفة، لضبط مركبات التوكتوك المخالفة، وذلك لضبط المركبات المخالفة والتي لا تحمل تراخيص.

وفي مركز قويسنا، قاد خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، حملة لضبط مركبة التوكتوك المخالفة، والتي لا تحمل تراخيص ويقودها أطفال تحت السن، وتمكنت الحملة من ضبط 4 «توك توك»، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم بالتنسيق مع وحدة مرور قويسنا.

وفي السادات، كلف بسيوني عيد بسيوني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات، لبنى الجزارة نائب رئيس المدينة، بالتنسيق مع إدارة المواقف ووحدة مرور السادات، بشن حملة على مركبات التوكتوك المخالفة، وتسليمها إلى المرور لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.