«التحالف المصري» يدين عنف أعضاء حركة النهضة الإخوانية ضد المتظاهرين في تونس

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أدان التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية اليوم ممارسات حركة النهضة الأخوانية والتى تحاول نشر الخوف والفزع والفوضى والاعتداء على المتظاهرين السلميين في تونس.

أشار التحالف في بيان له، أن أحد المتظاهرين الشباب كان يحمل علم بلاده ويلوح به فوق سطح مقر حركة النهضة في القيروان، قبل أن يظهر فجأة أحد أنصار النهضة ويقوم بالقاءه من سطح المبنى؛ ليعيد إلى الأذهان واقعة مشابهة لجماعة الاخوان في مصر في غضون عام 2013.

وأفاد التحالف أن الشاب نجا من الموت المحقق بعدما أمسك بسلك تيار كهربائي في المبنى، لينزل دون أن يصاب بأذى، وفر المعتدي هرباً من المكان، رغم أن عددا من الشبان حاولوا الإمساك به، ويؤكد التحالف أعتماد حركة النهضة الأخوانية على التهديد والاغتيالات منذ ثورة2011، حيث صارت التهديدات الإرهابية لحركة النهضة روتين يومي في تونس.

ذكر التحالف أن الرئيس التونسي قيس بن سعيد قرر أمس الأحد 25 يوليو 2021 تجميد أعمال واختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً ورفع الحصانة عن كافة أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي.

ويعبر التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية عن تضامنه ووقوفه التام مع الشعب التونسي، ودعمه للدولة التونسية في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة.

وطالب التحالف المجتمع الدولى بالتصدي لكافة الاعتداءات التي تمارسها حركة النهضة المتشدده بحق المتظاهرين السلميين.