«النواب» يوافق على خفض رسوم ترخيص الصيد من 10 إلى 5 الاف جنيه.. والحكومة ترفض

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وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على خفض رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة إلى 5 الآف جنيه، بدلا من 10 آلاف جنيه بمشروع قانون «حماية وتنمية البحيرات السمكية والتي جاءت في النص المقدم من الحكومة والتي تمسكت بان يظل الرسم كما جاء إلا ان المجلس تمسك بالتخفيض .».وشهدت الجلسة العامة، تقدم عدد من النواب ومنهم النائب ضياء الدين داوود ومحمود قاسم وأشرف رشاد الشريف بطلب تعديل على المادة 49، بخفض قيمة الحد الأقصي لرسوم تراخيص الصيد إلى 5 ألاف جنيها فقط بدلا من 10 آلاف جنيه.

قال النائب ضياء الدين داوود، عضو البرلمان: «لابد من خفض قيمة الحد الأقصي لرسوم تراخيص الصيد خاصة انه في القانون الحالي اقصى مبلغ يتم دفعه الفين جنيه، وهناك أعباء كبيرة على لاصيادين في ظل وجود نضوب في الموارد البحرية المعروف بالتصحر المائى وانخفاض في الإنتاجية، مع عدد مراكب لا يزيد واسطول يتهالك، فلا داعى لجلد الصيادين».

وأوضح «داوود» أن الحكومة مشكورة ستتحمل أعباء تحمل جهاز التتبع الذي يتم تركيبة بمراكب الصيد لمدة عاميين، إلا أن الصياد سيتحمل اشتراك الجهاز في السنة التالتة وهو ما يستلزم اعادة النظر في الحد الاقصي ليكون 5 آلاف جنيها بدلا من 8 آلاف جنيه رغم كون الأول تكلفة كبيرة جدا.

وعلق السيد القصير وزير الزراعة ،قائلا إن المبلغ المحدد كحد أقصي، غير موحد لكل الفئات التي ستستخرج الترخيص، مضيفا أن مشروع القانون نص على ان اللائحة التنفيذية ستحدد الفئات التي سيخفض لها بقرار من رئيس الوزراء.

وطالب النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية خفض الحد الأقصي ليكون 5 آلاف جنيها، وقال: «التخفيض يهدف لرفع الاعباء عن الصيادين» مؤيدا ما طالب به النائب ضياء داوود، ووجه «داوود» الشكر للاغلبية قائلا: «اشكر الأغلبية على موقها ونحن لسنا على ضفتى نهر فوحدة وسلامة الجبهة الداخلية تفرض علينا إلا نختلف على هذا الامر».

وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، قائلاً: «اليوم نقف إلى جوار أهلنا واخوتنا من الصيادين».