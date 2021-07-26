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الملك لـCNN: مباحثاتي مع الرؤساء الأمريكيين دائما مثمرة

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الملك لـCNN: مباحثاتي مع الرؤساء الأمريكيين دائما مثمرة الملك لـCNN: مباحثاتي مع الرؤساء الأمريكيين دائما مثمرة

جى بي سي نيوز :- قال جلالة الملك عبدالله الثاني إنه يعرف الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ كان شابا يزور الكونغرس برفقة والده الراحل الملك الحسين.

وأوضح في مقابلة مع CNN بثت الأحد، أن مباحثاته مع جميع الرؤساء الأمريكيين دائما مثمرة ومبنية على الاحترام المتبادل والتفاهم.

وأشار الملك “عادة ما ننظر إلى الأزمات بشكل منعزل دون فهم المسيرة التي خاضها بلد مثل الأردن”.

وبين تجسّد أسلوب الملك المؤسس في محاولة توحيد الشعوب والتوفيق بينهم، وهو ما ورثه أبي عنه، وما ورثته أنا عن والدي، وما يرثه ابني عني.

وأكد أن الأردن لا يزال الأردن رغم جميع الصدمات وهذا يعكس صمود الأردنيين، موضحا: لطالما كان نهج الأردن النظر للمستقبل.

وبين “إذا كنت أحد أفراد العائلة المالكة، فلديك امتيازات، وهناك محددات، والسياسة محصورة بالملك”، وقال: من السهل استغلال مظالم الناس لتحقيق أجندات شخصية، لكن هل أنت صادق وأنت تحاول أن تقوم بذلك؟

وأكد أن الفلسطينيين يريدون أراضيهم، ورايتهم ليرفعوها فوق بيوتهم، مشيرا إلى أن الصراع الأخير كان بمثابة صحوة للجانبين الإسرائيلي والفلسطيني عن عواقب عدم التقدم إلى الأمام، وللمرة الأولى منذ عام 1948 بدت أن هناك حربا داخل إسرائيل.

وقال جلالته إن القدس مدينة للأمل والسلام تجمع الناس.

وتساءل الملك ماذا يمكن أن يفعل المجتمع الدولي عندما تصل الأزمة في لبنان إلى أسوأ حالاتها؟

جي بي سي نيوز

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