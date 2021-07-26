أخبار عاجلة

الداخلية تكشف عن نتائج حملاتها للسيطرة الأمنية في أسبوع.. تعرف عليها -
وزير المالية يصدر قرارا بإزالة تعدي ورثة «صبري إبراهيم» على 815.70 م2 بالإسكندرية -
اليوم.. سموحة يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة المصرى في الدوري -
بيراميدز يصل الجونة وراحة سريعة للاعبين -
رئيس «الأمن القومي بالشيوخ»: الجاليات المصرية بالخارج هي خط الدفاع الأول لوطننا -
"أدبي الأحساء" ينظم محاضرة عن الاستثمار بالمواهب الوطنية -
هيئة المهندسين: أكثر من 200 ألف مستفيد من الخدمات الإلكترونية في يوليو -
"الصحة": تسجيل 542 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1041 خلال الـ24 ساعة الماضية -
سجل القرآن مجاناً لتعليم الأجانب وبكى وأبكانا خلال الحوار..شاهد دموع والد سلوى عثمان -
نزوح جماعي من كابل بعد بلوغ مسلحي "طالبان" أطرافها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

الرئيس التونسي يعفي وزيري الدفاع والعدل

Print

حزب حركة الشعب: قرارات قيس تصحيح لمسار الثورة

فيما اندلعت مواجهات الاثنين أمام البرلمان التونسي غداة تجميد الرئيس قيس سعيّد أعمال المجلس وإعفاء رئيس من مهامه، ساند حزب...

a6597956e8.jpgتونس: الوكالات
f104cdc0a2.jpg16 ذو الحجة 1442 هـ

أبرز المحطات في تونس منذ سقوط بن علي في 2011

في ما يأتي أبرز المحطات منذ ثورة 2011 في تونس التي انتهت برحيل الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي توفي عام 2019 في . وأطلقت...

icon-byline.pngتونس : أ ف ب
icon-clock.png16 ذو الحجة 1442 هـ

عاجل | السعودية تساند 20 دولة لتجاوز أزمة كورونا

بلغ عدد الدول المستفيدة من الدعم الطبي، الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، لتجاوز آثار جائحة كورونا خلال العام الجاري،...

icon-byline.pngأبها: الوطن
icon-clock.png16 ذو الحجة 1442 هـ

الحوثي يكذب على أقرباء ضحايا الجبهات ويوهمهم أنهم مبتعثون

كلف القتال في جبهة مأرب الحوثيين 32 قائدًا وخبيرًا حربيًا خلال فترة قريبة، وهو ما كشفه مصدر عسكري يمني في صعدة، حيث عمد الحوثيون إلى...

icon-byline.pngأبها: سلمان عسكر
icon-clock.png16 ذو الحجة 1442 هـ

القصيم: استعادة مجوهرات مسروقة بـ80 ألفا وضبط الجاني

تمكنت شرطة القصيم، من استعادة مجوهرات مسروقة تقدر قيمتها بمبلغ (80,000) ريال، والقبض على الجاني، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر،...

icon-byline.pngبريدة : الوطن
icon-clock.png16 ذو الحجة 1442 هـ

الرئيس التونسي يجمد البرلمان ويقيل الحكومة ويتولى السلطة التنفيذية

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.وقرر سعيد خلال اجتماع طارئ للقيادات...

icon-byline.pngتونس: الوكالات
icon-clock.png16 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
الطائف.. متعة التسوّق بين الأسواق الشعبية والحديثة في "صيف السعودية"

الطائف.. متعة التسوّق بين الأسواق الشعبية والحديثة في "صيف السعودية"

جامعة الطائف تدخل تصنيف شنغهاي للمرة الأولى وتحلّ رابعة بين الجامعات السعودية

جامعة الطائف تدخل تصنيف شنغهاي للمرة الأولى وتحلّ رابعة بين الجامعات السعودية

أرقام صادمة.. السعودية أعلى معدل إصابة بتسوس الأسنان في العالم

أرقام صادمة.. السعودية أعلى معدل إصابة بتسوس الأسنان في العالم

برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب

برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب