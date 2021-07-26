الرئيس التونسي يعفي وزيري الدفاع والعدل
فيما اندلعت مواجهات الاثنين أمام البرلمان التونسي غداة تجميد الرئيس قيس سعيّد أعمال المجلس وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، ساند حزب...
في ما يأتي أبرز المحطات منذ ثورة 2011 في تونس التي انتهت برحيل الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي توفي عام 2019 في السعودية. وأطلقت...
بلغ عدد الدول المستفيدة من الدعم الطبي، الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، لتجاوز آثار جائحة كورونا خلال العام الجاري،...
كلف القتال في جبهة مأرب الحوثيين 32 قائدًا وخبيرًا حربيًا خلال فترة قريبة، وهو ما كشفه مصدر عسكري يمني في صعدة، حيث عمد الحوثيون إلى...
تمكنت شرطة القصيم، من استعادة مجوهرات مسروقة تقدر قيمتها بمبلغ (80,000) ريال، والقبض على الجاني، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر،...
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.وقرر سعيد خلال اجتماع طارئ للقيادات...